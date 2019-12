Jedni bijesni drugi zadovoljni obnovom zgrade: Stolarija se počela lagano klimati

Dosadašnja iskustva suvlasnika energetskih obnovljenih zgrada su podijeljena. Neki kažu da je ušteda znatna, a drugi pak da je minimalna. Tako su od četiri nebodera na zagrebačkim Srednjacima, tri obnovljena.

- Uštede se najviše očituju u računima za grijanje. Ti računi za grijanje su sada manji za neki 100, 150 kuna, mi kad smo išli u cijelu priču s obnovom, morali smo podignuti cijenu pričuve, ali sad se ta razlika kompenzira na neki način s manjim grijanjem - kazao je predstavnik stanara Branko Lončarec za HRT. Sada imaju novu fasadu, prozore... Na razdjelnike gledaju drugim očima.

- Ja sam zapravo bio najprije za, onda kad se to ugradilo strašno protiv, zato što razdjelnici funkcioniraju tek u onom trenutku kada se energetski zgrada obnovi, jer kad vi sve stanove dovedete u istu razinu onda se to tek isplati. Nama su se sad razdjelnici pokazali kao odlična investicija - dodaje Lončarec.

Pričuvu su prije energetske obnove plaćali 3 i pol kune po četvornome metru, sada 7. I tako deset godina. 60% novca povučeno je iz fondova EU-a. No nije svaka obnova ista: mnogo je detalja koji utječu na krajnju cijenu.

- U cijeloj toj priči jako je važno gledati zgradu da je to kao nekakva firma. Vi morate imati ulazne račune, izlazne račune, to sve skupa kontrolirati i pokušati što više utjecati na to da vam što više novca ostane u pričuvi, koju onda možete kvalitetnije iskoristiti- pojašnjava Lončarec.

Stanari Ulice Andrije Žaje su dio novca dobili iz fondova, no smatraju da je obnova njihove zgrade završila katastrofalno.

- Prošlo je svega par mjeseci i već se lagano osjećaju negativne posljedice te energetske obnove, od pucanja fasade, do PVC stolarije koja je počela lagano klimati, do toga da je ona sama instalirana na loš način, imamo da nam puše sa strana i da ne nabrajam sve druge negativnosti koje će se u budućnosti pokazati - govori Igor Krsnik.

Dio stanara, koji nisu zadovoljni obnovom, sada na sudu dokazuje da su oštećeni. Kako bi se utvrdilo pravo stanje, sud je angažirao protupožarnog i građevinskog vještaka.

Iz nalaza stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina stoji: "U ovom projektu zakazali su svi sudionici, projektant, izvođač, nadzor, ali i investitor. Međutim, pravu štetu i opasnost snose stanari. Hoće li ići i kolika bi bila cijena sanacije u građevinskom smislu, teško je reći. No nema cijene kad je riječ o zaštiti ljudskih života. Zato treba hitno izvesti bar neke radove."

Video: Napredak radova na rekonstrukciji rotora Remetinec