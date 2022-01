Jedan od najpoznatijih YouTubera u regiji objavio da zbog prijetnji odlazi iz Srbije: 'Nisam više podnosio pritisak'

Jedan od najpoznatijih YouTubera u regiji Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se nakon što su se u medijima pojavile vijesti da je napustio Srbiju zbog prijetnji koje je dobivao nakon tragične smrti mlade YouTuberice Kristine Đukić Kike.

- Izašli su neki naslovi u medijima. Ne znam uopće kako su oni došli do te informacije da sam otišao iz Srbije zato što sam dobivao prijetnje, od toga da će me prebiti do toga da će me ubiti. Otišao sam iz Srbije, vrlo vjerojatno trajno. Jednostavno nisam se mogao nositi s tim pritiskom. Ne znam što ću dalje raditi. Preselio sam se u Amsterdam - rekao je Ilić u novom videu objavljenom na njegovom YouTube kanalu gdje broji gotovo 2 milijuna pretplatnika.

Kaže da je prodao svoj Ferrari i kupio stan u Amsterdamu, a dok on ne bude spreman živi kod roditelja.

- Nisam se više mogao nositi s tim. Gdje god da idem ljudi me gledaju, promatraju, tko zna što tko misli zbog svega što je bilo. Ljudima nije bitno jesam li kriv ili ne, samo me žele napadati i optuživati. Ne znam što će dalje biti uopće. Nemam nikakav plan. Ne znam hoću li snimati za YouTube. Vjerojatno ću smanjiti ili skroz prestati. Prvo, jer ne osjećam više da želim snimati. Drugo, moram početi raditi neki običan posao i zarađivati za život ovdje, pošto je ovdje živjeti dosta skuplje. Počet ću tako što ću pomagati tati i vidjet ću da nađem još neki posao sa strane. Neću moći snimati za YouTube jer mi oduzima mnogo vremena, a više ni ne zarađujem ništa zbog toga što više nemam ni sponzore, nemam nikakvu zaradu, ni monetizaciju, sve mi je ukinuto - rekao je Baka Prase pa dodao da će zbog svojih pratitelja ipak ponekad snimiti neki video.

- Snimat ću zbog vas, kada stignem, kada budem mogao. Vidjet ću što se može u Amsterdamu snimiti. Sigurno ne može biti sadržaj kao u Beogradu, Srbiji i to. Improvizirat ću. Što će biti u budućnosti ne znam, da li ću ostati u Amsterdamu... Ako ću prodati stan, ako budem htio ići negdje drugo. Ovdje ću dobiti uskoro radnu vizu. Tu sam sa Anjom došao, vjerovat ćemo ovdje započeti i obitelj. Za sada mi je lijepo, opušteno je, ljudi su lagani, nema pritiska, nitko me ne prepoznaje. Ja se nisam više mogao nositi s tim pritiskom, bilo je previše za mene. Sada je ovakva situacija. Iskreno se nadam da me razumijete i da ćete podržati moju odluku i da neće doći na osudu. Smatram da je tako moralo biti i da je tako najbolje. Iskreno krivo mi je, jer stvarno sam volio snimati, ali jednostavno sad više nije ni tako, a nemam ni mogućnost da snimam - istakao je Baka Prase.

Najavio još jedan video u kojem će pokazati kako mu izgleda dan u Amsterdamu te kako se snalazi.

- Ne zaboravite da ćemo zauvijek ostati institucija. Ja sam vaša baka, vi ste moji unuci i to će zauvijek ostati tako. To nemojte zaboraviti. Ali za sada sve to se mora skloniti u stranu, ostaviti iza nas. Možda se jednog dana vratim, možda ne, možda samo produžim dalje, možda se zadržim ovdje. Tko zna. Vidjet ćemo što je budućnost spremila za mene - zaključio je.