KAKVA ZAVRŠNICA

VIDEO Što je ovo? YouTube zvijezda na pod poslala bivšeg prvaka UFC-a

Meč se do tog trenutka nije značajno razlikovao od prve borbe koju smo gledali krajem osmog mjeseca. Paul je u kolovozu slavio podijeljenom sudačkom odlukom, a gledali smo poprilično loš i pasivan meč. Borci nisu bili puno aktivniji i kvalitetniji niti ovaj put, no Paul je puno spektakularnije došao do pobjede