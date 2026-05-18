U 16:30 sati u Gundulićevoj ulici započela je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Nakon sjednice, premijer Andrej Plenković obratio se javnosti.

"Osuđujem strašan zločin koji se dogodio u subotu u Drnišu te izražavam sućut obitelji... gubitak mladoga čovjeka, maturanta, košarkaša, odličnoga učenika pred kojim je tek bio život, nekoliko dana pred maturu... Ovo je ogroman gubitak za njega i za njegovu obitelj, za cijeli Drniški kraj i Šibensko-kninsku županiju, ali i za cijelu zemlju. Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava. Osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati. Kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti, ovo, nažalost, nije bila takva situacija", rekao je premijer.

"Ubojica Kristijan Aleksić počinio je nekoliko kaznenih djela, uključujući ubojstvo ženske osobe za koje je osuđen na kaznu zatvora od čak 14 godina. Krajem 2015. izašao je na slobodu, nakon toga je osuđen za prekršaje zbog nasilja u obitelji, protiv njega je pokrenut i kazneni postupak za nedozvoljeno posjedovanje izrade i nabavljanja oružja", dodaje.

"Taj postupak pokrenut je u rujnu, a optužnica je potvrđena u studenome 2023... Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnoga nadzora po izvršenju kazne. To je sigurnosna mjera koja već postoji u kaznenom zakonu. Vrijeme provjeravanja po tom zakonu sada iznosi najviše 3 godine. Smatramo da je nužno razmotriti i dodatne mogućnosti regulacije tih zaštitnih mjera, u smislu duljine trajanja, njihovog sadržaja, pa i procjena od slučaja do slučaja. Želim podsjetiti da su sve dosadašnje zakonske izmjene koje smo poduzimali u pogledu kaznenoga zakona u naših 9 i pol godina mandata išle u smjeru strožih kazni novih kaznenih djela", kaže Plenković.

"Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta, no sada već znamo da je policija postupala i prijavljivala svako pojedino kazneno djelo, vrlo brzo je pronašla počinitelja i postupala je profesionalno. Ako bude nužno promijenit ćemo i zakonodavni okvir", najavio je. "Ako ta osoba pokazuje signale da sama radi vatreno oružje, onda to nije stvar koja se pušta tek tako da stoji u ladici i da, kad dođe po redoslijedu predmeta, onda ćemo se s time baviti. To se treba puno agilnije rješavati", rekao je premijer.

Premijer je komentirao i činjenicu da predsjednik Zoran Milanović već mjesecima ne daje agreman novom izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Nissanu Amduru. "Meni je poznato da on ne daje suglasnost ili privolu ili agreman za izraelskog veleposlanika, već mjesecima ili ima nešto protiv predloženoga kandidata ili ima anti-izraelski stav. To je ključno pitanje - to je ključno pitanje za Hrvatsku javnost. Dakle, sve te situacije koje smo imali u proteklih nekoliko godina, polako sada već kreiraju jednu dosta zanimljivu poputbinu. Ta poputbina ima prije svega potpunu indiferentnost prema Ukrajini, podsjećam, (Milanović je) jedini predsjednik koji, koliko je meni poznato, nije posjetio Ukrajinu. Rat traje 4 godine i 3 mjeseca, to jest ruska agresija na Ukrajinu. I u Hrvatskoj nikome ništa, to je valjda u redu. Proruski stav koji smo slušali godinama, kad je riječ o involviranju Hrvatske vojske u pomoć Ukrajini kroz EU vojnu misiju - dakle, de facto i anti-EU stav", kaže premijer. "To je nešto što se kontinuirano ponavlja. A da ne pričam o totalitarističkom refleksu izbacivanja ravnatelja koji je došao tamo (na Pantovčak)".

Premijer je ponovno prozvao SDP i Možemo zbog situacije oko izbora ustavnih sudaca, poručivši kako su odbili ranije postignut dogovor. "Kad se sve dogovorilo, gospoda iz Moramo i SDP-a su sve odbili. Ne znam što će biti, vidjet ćemo. Prema ovome kako se oni ponašaju, oni očito ne žele funkcionirajući Ustavni sud. Dakle, oni bi vjerojatno neki Ustavni sud koji, u slučaju da Milanović ponovo upadne protuustavno u parlamentarne izbore, ne može reći ništa. To je bit svega", rekao je premijer. Novinari su ga potom upitali zašto je stranku Možemo nazvao "Moramo", na što je Plenković rekao da je riječ o lapsusu. "Ma zabunio sam se - lapsus", uz osmijeh je premijer završio konferenciju za medije.