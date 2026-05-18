ALARM NA KRUZERU

Hantavirus odnio još jedan život, slučaj nije povezan sa širenjem virusa na kruzeru

Cruise ship MV Hondius arrives at the Port of Rotterdam
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
18.05.2026.
u 18:45

Troje ljudi je umrlo, a s njima je na brodu je potvrđeno osam slučajeva zaraze i dva vjerojatna, prema WHO-u.

Odrasla osoba u Coloradu umrla je nakon što je potvrđeno da je bila zaražena hantavirusom, slučaj nepovezan sa širenjem virusa na kruzeru u Atlantiku, priopćili su javnozdravstveni dužnosnici te savezne države u ponedjeljak.

Soj hantavirusa koji je uzrokovao smrt u Coloradu redovito se pojavljuje u tom dijelu SAD-a u ovo doba godine, ističe se u priopćenju. Izvor zaraze se istražuje, kažu dužnosnici.

Hantavirus prvenstveno prenose glodavci, ali u rijetkim slučajevima može se prenijeti s čovjeka na čovjeka i to nakon dužeg bliskog kontakta. Inkubacija može trajati oko šest tjedana.

Luksuzni kruzer MV Hondius pod nizozemskom zastavom pristao je u ponedjeljak u Rotterdamu. Prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je 2. svibnja niz slučajeva teških bolesti dišnog sustava dojavljen Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). Troje ljudi je umrlo, a s njima je na brodu je potvrđeno osam slučajeva zaraze i dva vjerojatna, prema WHO-u.
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
19:01 18.05.2026.

Koliko puta je bio cepljen protiv covid19

