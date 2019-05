Novaković: Plenković je podnio zahtjev za mojim izuzećem; Premijer potvrdio zahtjev

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je danas zastati s postupkom protiv premijera Andreja Plenkovića u okviru kojega bi trebalo utvrditi je li Plenković prekršio načela djelovanja kada je javnosti uskratio informacije o formiranju radne skupine za izradu tzv. lex Agrokora.

U postupku se zastalo zato što je Plenković jučer poslijepodne dopunio svoje očitovanje o ovom predmetu, tražeći da se predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković izuzme iz odlučivanja u ovom predmetu, i to zato što je prije stupanja na dužnost radila u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP). Premijer navodi kako je Ivica Todorić jedan od osnivača HUP-a, koji se financira članarinom koju mu je, među ostalima, plaćao i Agrokor.

Zbog procesne primjedbe uložene u zadnji tren Povjerenstvo će morati odgoditi odlučivanje dok se nadležno tijelo ne očituje o zahtjevu za izuzeće. Koje će to tijelo biti, zasad nije jasno jer je riječ o prvom ovakvom zahtjevu koji je formalno stavljen pred Povjerenstvo.

Prije Plenkovića, o sukobu interesa Nataše Novaković govorila je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić, u postupku koji je također bio vezan uz formiranje "skupine Borg" i izradu "lex Agrokora". No, kako je ona svoj prigovor istaknula samo usmeno na sjednici Povjerenstva, to tijelo nije smatralo da je riječ o formalnom zahtjevu pa se o tome nije ni posebno očitovalo što je, po neslužbenim informacijama, dovelo i do rušenja odluke o Martini Dalić na Upravnom sudu.

No, Plenković je u jučeršnjem procesnom prigovoru iznio još jedno zanimljivo tumačenje koje bi, prihvati li ga sud, odlučivanje u ovom predmetu moglo onemogućiti, ne samo Nataši Novaković, nego i cijelom Povjerenstvu. Premijer se, naime, pozvao na članak 11. Pravilnika o radu Povjerenstva koji je 2013. donijelo samo Povjerenstvo, a potvrdio ga je Hrvatski sabor. U tom članku taksativno se nabrajaju situacije zbog kojih se saziva sjednica Povjerenstva. Kaže se da se Povjerenstvo sastaje povodom donošenja mišljenja i odlučivanja o sukobu interesa te još nekih "tehničkih" stvari, tipa zapošljavanja i sl., no izrijekom se ne navodi da se sjednice sazivaju i povodom odlučivanja o povredi načela djelovanja, što se u ovom postupku Plenkoviću stavlja na teret. Ukoliko bi se Plenkovićevo mišljenje prihvatilo, ovo tijelo više uopće ne bi smjelo odlučivati je li, primjerice neki dužnosnik propustio informirati javnost o angažmanu s njima povezanih tvrtki na državnim poslovima, zapošljavanju njihove rodbine u državnoj upravi i sl.

Samu činjenicu da je premijer s procesnim prigovorom čekao do samog dana kada je povjerenstvo trebalo odlučiti o naravi njegova sudjelovanja u okupljanju "skupine Borg" član Povjerenstva Davor Ivanjek nazvao je zlouporabom procesnih prava, s obzirom da nije riječ o okolnostima koje Plenkoviću nisu bile poznate u trenutku kada se očitovao o pokretanju postupka, a to je bilo prije punih šest mjeseci.

- Da je takav zahtjev stavljen prije šest mjeseci, mislim da bi bilo itekako dovoljno vremena da se o takvom zahtjevu meritorno odluči i da nakon toga Povjerenstvo može nastaviti s postupkom – ocijenio je Ivanjek.

Nataša Novaković nakon sjednice je, pak, kazala kako ne smatra da bi se trebala izuzeti iz ovog predmeta, obrazlažući da HUP ima tisuće članova koji plaćaju članarinu, s kojima se svima poznaje na poslovnoj razini.

Reakcija Plenkovića

- Tražio sam izuzeće s obzirom na informacije koje su bile javno dostupne - odgovorio je premijer. Na pitanje zašto to nije ranije napravio već jučer odgovorio je da su sada dobili te informacije.

Video: Razgovor s predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašom Novaković