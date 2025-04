Japan zbog slabog jena turistički hit, sve privlačniji i našim građanima

Zemlja Izlazećeg Sunca posljednjih se godina prometnula u jednu od najpopularnijih turističkih destinacija azijskog kontinenta. Zahvaljujući slabljenju japanskog jena – prije godinu dana dotakao je najnižu vrijednost prema dolaru u zadnjih tridesetak godina – posjet iz inozemstva kontinuirano raste, a lani je dosegnuo rekordnih 36,9 milijuna turista. Do prošle godine turistički rekord je i u Japanu držala 2019. s 32 milijuna inozemnih posjetitelja. Turistički procvat donosi, dakako, Japanu i rekordne turističke prihode, a lani su skočili za čak 53 posto prema 2023. i dosegnuli 54,06 milijardi dolara. Od zemlje nekad na glasu kao jako skupe, oslabjeli jen stvorio je meku povoljne kupovine, zabave, smještaja, hrane... To nije promaknulo ni našim građanima i gotovo da nema ozbiljne domaće putničke agencije koja ne nudi putovanje u tu zemlju. Ne zna se dokad će jen držati zemlju u zoni povoljnih turističkih destinacija i mnogi žele iskoristiti priliku.

Naime, inflacija u zemlji potaknula je Banku Japana da poveća kamatne stope, za razliku od drugih velikih središnjih banaka koje snižavaju stope, što je sredinom prošlog mjeseca "poguralo" jen do njegova petomjesečnog maksimuma u odnosu na američki dolar. Aktualne cijene putnih aranžmana iz Hrvatske za tu daleku zemlje ovise, dakako, o mnogo čemu, ali ponajprije o duljini boravka. Tako su, recimo, putnici koji su za Uskrs odletjeli iz Zagreba na dvanaestodnevnu turu, uključujući Tokio, Hirošimu, Osaku i Kyoto, izdvojili 3950 eura. Odsjedaju u hotelima s četiri zvjezdice, a svi izleti su u cijeni. Skromnija varijanta od 11 dana, s apartmanskim smještajem i bez uključenih izleta, stoji između 2300 do 2500 eura, a od pet polazaka od travnja do lipnja, u aranžmanu ove agencije, samo na jednom još ima jedno slobodno mjesto. Agencijska organizacija ima svojih prednosti. Jedna je, recimo, mogućnost otplate na rate, ali neki u ovo istočnoazijsku državu s gotovo 130 milijuna stanovnika odlaze i u vlastitom aranžmanu. Među njima je i mlada Glinjanka Gabriela Domić.

– Bilo je to točno prije godinu dana, na Instagramu su mi stalno iskakale objave s putovanja u Japan, o cijenama, kako je jen oslabio i slično. U to sam vrijeme razmišljala o nekom dalekom putovanju, Japan mi je već bio u fokusu kao jako sigurna zemlja, a kad smo sve vidjeli, odluka je pala i odmah smo kupili karte – započinje priču Gabriela pa dodaje: – Povratne karte su nas došle oko tisuću eura po osobi, ali sad se može proći i sa 700-800 eura. Letjeli smo iz Zagreba do Istanbula, otamo nakon 12 sati leta stigli u zemlju kao iz filma. Sve je drukčije, neobično, jako čisto, mirno, ljudi tihi, fini, nema guranja ni u najvećim gužvama. Istina, u metrou se ljudi voze kao sardine i stvarno postoje ljudi koji uguravaju putnike kako bi se vrata mogla zatvoriti, ali nitko se ne pokušava progurati prije onog drugog. U kafićima se razgovara u pola glasa, naši razgovori i smijeh često su privlačili poglede. Nije to bilo neodobravanje, samo nisu navikli da je netko glasan kao naši ljudi – smije se naša sugovornica.

Uštedjeli petstotinjak eura

Društvance iz Hrvatske na deset noćenja potrošilo je manje od 200 eura po osobi. Četverodnevna karta za metro u Tokiju bila je 15 eura, a toliko ih je koštao i neograničeni internet za vrijeme boravka u Japanu. – Jeli smo uglavnom u restoranima, obrok s pićem može se dobiti za deset do 15 eura, a u Osaki sam rižoto s morskim plodovima i Coca-Colu platila samo šest eura. Ulaznice u hramove su dva-tri eura. Jedino su nam se vlakovi činili dosta skupi. Od Tokija do Kyota karta je po osobi bila 90 eura. Istina, vlakovi izgledaju futuristički, jure 200-300 kilometara na sat i stižu u sekundu točno. S autobusima smo imali drugačije iskustvo, bilo je kašnjenja, a u Osaki, recimo, nije besprijekorno čisto kao u Tokiju – kaže Gabriela, kojoj je dio rituala za početak dana i u Japanu bila jutarnja kava s cigaretom.

– Imaju kafiće za pušače, jedan u Osaki vodio je deda od 80 godina koji je među rijetkima znao engleski jezik. Ali, Japanci su općenito vrlo susretljivi, trude se pomoći i kad ne znaju strani jezik. Taksisti su u odijelima, čak nose bijele rukavice. Naklonom vas ispraćaju i kad izlazite iz trgovine. Imate osjećaj da biste, čak i da zaboravite negdje nešto, to na istom mjestu našli i nekoliko sati kasnije – reda ugodna iskustva iz dalekog Japana Gabriela, kojoj je računica pokazala da je, zahvaljujući vlastitoj organizaciji putovanja, prošla barem petstotinjak eura jeftinije nego s agencijom.

