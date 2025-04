Pjevačica koja je prije dvije godinu boravila u Dubrovniku otputovala u svemir, a po povratku se našla na meti kritika

Putovanje šesteročlane ženske posade u svemir i dalje izaziva veliku pozornost, ali ne zbog poruke koju su inicijatori misije željeli poslati svijetu. Umjesto toga, putovanje je postalo predmet oštrih kritika zbog izuzetno visoke cijene, nejasnog utjecaja na okoliš, te niza kontroverznih i dramatičnih poteza koje je posada povukla nakon povratka na Zemlju.

U ponedjeljak su u svemir otputovale pjevačica Katy Perry, zaručnica Jeffa Bezosa, Lauren Sanchez, televizijska voditeljica Gayle King, znanstvenica Amanda Nguyen, filmska producentica Kerianne Flynn i inženjerka Aisha Bowe. Provele su samo nekoliko minuta u svemiru, a na Zemlju su se vratile u kapsuli New Shepard. Iako su njihovi ciljevi izgledali neškodljivo, mnogi su ovu misiju, koju je organizirala Bezosova tvrtka Blue Origin, nazvali "bezosjećajnom i neprikladnom".

Nakon što je primila negativne reakcije, Katy Perry počela je preispitivati svoju odluku o letu s Blue Originom. Izvor blizak pjevačici otkrio je kako Perry nije očekivala tako burne reakcije, te da su one bile "obeshrabrujuće" za ostatak posade. "Katy ne žali što je otputovala u svemir. To joj je promijenilo život. Ono što joj nije drago jest što je od toga napravila javni spektakl", izjavio je izvor za Daily Mail. Jedan od najzapaženijih trenutaka s misije bio je onaj u kojem je Katy, izlazeći iz kapsule, podigla tratinčicu koju je nosila sa sobom prema nebu, a zatim pala na koljena i poljubila tlo. Nedugo nakon toga zahvalila je novinarki koja ju je nazvala astronautkinjom, te je izjavila kako se osjeća "super povezano s ljubavi".

Njezin postupak odmah je postao viralan na društvenim mrežama, gdje je Katy bila ismijavana, a neki su kritizirali njezino "pretjerano i dramatično" ponašanje. Izvor je također otkrio da Perry žali zbog svog poteza s poljupcem u tlo, kao i zbog trenutaka unutar kapsule gdje je pjevačica, držeći tratinčicu ispred kamere, promovirala svoju nadolazeću turneju i otpjevala stihove pjesme "What a Wonderful World".

Katy je tratinčicu planirala ponijeti u svemir kako bi odala počast svojoj kćeri Daisy Dove Bloom, koju je dobila s Orlandom Bloomom. Kći je u ponedjeljak prvi put viđena u javnosti, a odluka da je predstave svijetu bila je "teška" za pjevačicu i glumca. Međutim, Katy je željela da njezina kći bude ponosna na nju i da joj pokaže da može ostvariti sve što poželi. Nekoliko dana kasnije Perry je izrazila žaljenje zbog toga što je "podijelila tratinčicu sa svijetom" i što bi voljela da video snimka iz kapsule nikada nije bila objavljena.

Osim što su putovanje kritizirali korisnici društvenih mreža, misiji su se usprotivile i brojne slavne osobe. Emily Ratajkowski, Olivia Wilde, Olivia Munn i Amy Schumer samo su neke od zvijezda koje su osudile ovaj spektakl. Svemirsko putovanje kritizirao je i lanac brze hrane Wendy's, što mnogi nisu očekivali. Tvrtka je na društvenim mrežama objavila fotografiju Katy u svemirskoj uniformi, pitajući se može li je netko "vratiti u svemir". Taj komentar privukao je pozornost pjevačice Keshe, dugogodišnje suparnice Katy Perry, koja je naknadno objavila fotografiju na kojoj pije piće iz čaše iz Wendy's restorana.

Društvene mreže preplavile su i objave aktivista koji su dovodili u pitanje ekološke posljedice ovakvih svemirskih misija. Iako Bezosova raketa ispušta samo vodenu paru kao nusproizvod, što dovodi do gotovo nepostojanja izravnih emisija ugljika, znanstvenici upozoravaju da je vodena para još uvijek staklenički plin koji može štetiti ozonskom omotaču i doprinositi globalnom zatopljenju. Ova činjenica je iznenadila mnoge obožavatelje Katy Perry, koja je kroz svoju karijeru redovito upozoravala na učinke klimatskih promjena. Pjevačica je 2013. godine postala UNICEF-ova ambasadorica dobre volje kako bi ukazala na učinke klimatskih promjena na najugroženije populacije, posebno djecu.

Na kritike je reagirala i Gayle King, koja je, zajedno s Aishom Bowe, gostovala u emisiji "CBS Mornings". Voditeljica i novinarka odgovorila je na optužbe da njihov let nije imao pravu znanstvenu svrhu. "To me muči, jer sam sigurno pročitala neke stvari na internetu koje dolaze od ljudi koje poznajem, ljude koje smatram prijateljima. Oni to nazivaju vožnjom, što je iritantno jer nikada ne kažu da su muškarci otišli na vožnju. To je let ili putovanje. Vožnja implicira da je to nešto neozbiljno i nepromišljeno. Nema ništa neozbiljno u onome što smo učinile. Razočarana sam i tužna zbog mržnje", izjavila je.

