Žena ostala u šoku: 'Suprug isplanirao luksuzno obiteljsko putovanje – bez mene'

Jedna žena zatražila je pomoć na stranici Mumsnet.com, britanskoj online zajednici gdje žene dijele savjete i iskustva vezana uz međuljudske odnose, nakon što je njezin suprug odlučio sam organizirati obiteljski odmor, pri čemu je ona izostavljena iz plana putovanja. U objavi je ispričala kako ona i suprug, koji oboje rade, svake godine vode svojih dvoje tinejdžera na zajednički odmor. 'Većinu godina idemo na interrailing po Europi, posjećujemo više zemalja, kombiniramo spavanje u vlakovima i smještaj u hotelima. Uvijek se vraćamo kući letom neke niskobudžetne aviokompanije', napisala je u objavi koji prenosi People.

'Takav odmor obično košta više od standardnog dvotjednog odmora u resortu s all inclusive ponudom, zbog troškova putovanja i prehrane, ali mi to volimo', dodala je. Ove godine, kako navodi, planiraju veliku renovaciju kuće vrijednu najmanje 75 tisuća funti, bez ušteđevine, pa će troškovi biti dodani na hipoteku. Planirani godišnji odmor ići će na suprugovu kreditnu karticu. Zbog toga je predložila da ove godine ostanu u zemlji i provedu skromniji, domaći odmor kako bi uštedjeli za nepredviđene troškove renovacije.

No, njezin suprug je to odbio. 'Rekao mi je da naporno radi i da zaslužuje pravi odmor', otkrila je. Nakon tjedana rasprava, ona mu je jasno rekla da ne želi sudjelovati u skupom putovanju, na što joj je on odgovorio da će ga svejedno organizirati. 'Prošlog tjedna je rekao djeci da ja ne želim ići na odmor i pitao ih žele li ići s njim ili ostati sa mnom', piše. Kći je odlučila ići s ocem, dok je sin odlučio ostati s njom.

Kao dodatno poniženje, žena navodi da joj suprug sada često dobacuje uvredljive komentare pred djecom. 'Govori da ne razumijem kako novac funkcionira, da ne radim toliko kao on. To je nepodnošljivo', požalila se nesretna supruga. Dodaje i da je suprug svejedno kupio kartu i za sina, unatoč tome što je rekao da želi ostati kući. 'Stvarno ne znam što da radim', zaključila je. 'Moj sin je odlučan da neće ići ako ja ne idem. Ako ipak odem, još ćemo se više zadužiti. Suprug ne želi ni razmotriti jeftiniju opciju', kaže.

Brojne korisnice Mumsneta podržale su je, tvrdeći da ima pravo biti uzrujana i da je suprugovo ponašanje krajnje neprimjereno. 'Ovdje je problem njegov stav', napisala je jedna korisnica, koja je podijelila da se i sama sa suprugom nalazi u sličnoj financijskoj situaciji. 'Ni mi si ne možemo priuštiti odmor koji smo rezervirali, ali donijeli smo zajedničku odluku jer su nam djeca blizu punoljetnosti i želimo iskoristiti to vrijeme. Imamo i plan kako to isplatiti.' Dodala je: 'Ne mogu vjerovati da te tvoj suprug toliko ne poštuje pred vlastitom djecom. Potpuno neprihvatljivo.'

'Odmor je želja, a ne potreba. Ako želi putovati, treba pogledati jeftinije opcije. Treba predložiti budžet koji vam odgovara i onda zajedno pronaći nešto u tom okviru', savjetovala je druga korisnica. Treća je bila još izravnija, rekavši: 'Nemam savjet, ali tvoj muž je potpuni gad.'

