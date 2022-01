Jandroković o poskupljenju cijena energenata: Razmatramo nekoliko smjerova u kojima ćemo djelovati

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković gostovao je danas u Dnevniku HRT-a gdje je komentirao današnji nastup oporbe u Saboru, cijene energenata te obnovu poslije potresa.

Govoreći o današnjoj sjednici Sabora, Jandroković je kazao kako ga je ''iznenadila mlakost nastupa i pitanja koja su došla iz oporbenih redova''.

- Iako su najavljivali tvrdi politički obračun, čini se da je on izostao. Pitanja koja su dolazila od strane oporbe uglavnom su bila bazirana napisima iz medija, oni to prihvate nešto što je istina, što poluistina ili nije istina, pa onda iz toga pokušavaju izvući neke političke poruke i pitanja. Nije tu bilo puno atraktivnoga, mislim da su predsjednik Vlade i ministri kvalitetno odgovorili na pitanja - kazao je pa komentirao sutrašnju raspravu o opozivu ministra Horvata.

- Svi smo svjesni da proces obnove treba biti brži, efikasniji, od toga ne treba bježati jer jednostavno okolnosti su bile takve da su neke stvari usporile. Imali smo nažalost ne samo jedan potres, nego se vrlo brzo dogodio i drugi koji je ponovno pogodio dio Zagreba i onu štetu koja je postojala učinio još većom, Banovina je stradala, susjedne županije su stradale, radi se o nečemu s čim se Hrvatska do sada nije susrela. Sve se to događa u uvjetima COVID-a 19 i došlo je do određenih zastoja koji su u prvoj fazi bili detektirani, povezani sa sporim procesom javne nabave, s pitanjem vlasništva. Otklonili smo te pravne zapreke novim zakonom, a sada očekujemo da će Vlada i Stožer i sva tijela koja su uključena u proces obnove brže i efikasnije djelovati - objasnio je.

Smatra kako ne treba ''bacati koplje u trnje kao što već sada čini oporba''.

- Oni su se uhvatili za jednu informaciju koja je došla iz Europske komisije, žele na tome politički poentirati, ali imamo još mjesece ispred sebe i treba učiniti sve da iskoristimo sav novac i da se ljudi koji su u kontejnerima što prije adekvatno smjeste - poručio je Jandroković.



Na pitanje je li moguće da smo dosad iskoristili samo tri posto potpore koja nam je ponuđena, Jandroković je kazao:



- Logično jer ovo je prva faza, trebalo je pripremiti projekte, pripremiti teren. Raspisani su natječaji za izgradnju kuća, višestambenih objekata, paralelno idu državni i javni objekti. Vjerujem da će se napraviti više nego što se u ovom trenutku čini. Trebat će u dijalogu s Komisijom tumačiti razloge zašto su neke stvari išle sporije nego što smo htjeli, rekao je.

Govoreći o poskupljenju cijena energenata, kazao je kako se to događa u cijelom svijetu.

- Kad su u pitanju energenti, razmatra se nekoliko smjerova u kojima će Vlada djelovati - kroz poreznu politiku, kroz PDV na struju i plin, kroz socijalne naknade koje i sada postoje, trebat će ih vjerojatno proširiti na veći broj ljudi, a možda i povećati iznose. Očekujemo i od kompanija koje su u državnom vlasništvu, prvenstveno mislim na HEP, da će naći načina kako izaći u susret građanima - kazao je.

Osvrnuo se i na rezultate popisa stanovništva, govoreći kako se nada da će se barem dio iseljeništva vratiti u Hrvatsku.



- U ovoj godini dići ćemo rodiljne naknade s 5400 otprilike u drugih šest mjeseci ići ćemo na 7500 kuna. Znate što to znači za mlade bračne parove, da mogu imati sigurnost da će prvih šest mjeseci dobivat iznos koji su imali, a drugi dio 7500 kuna. Imamo i mjere za povratnike gdje otvarajući vlastiti biznis mogu doći do 200.000 nepovratnih sredstava. Kad ne radite ništa, kritizira se. Kad radite nešto, kritizira se. Mi smo društvo u kojem je najlakše kritizirati, ali Vlada radi određene korake jer interes je hrvatski da imamo svoju državu u kojoj u najvećoj mjeri žive Hrvati i želimo da se velik broj ljudi vrati - kazao je.



Upitan za premijerovu tezu o demontaži državnih institucija, Jandroković je rekao kako je njegov dojam "da je predsjednik Vlade bacio ješku" te da su prvi reagirali oni koji su se vjerojatno u tome prepoznali.



- Čini mi se da je iza svega poruka da mi imamo neke strateške ciljeve koje želimo ostvariti - ulazak u Schengen i eurozonu, zbog krize izazvane pandemijom moramo voditi računa o zdravlju i životu naših građana. Vidite da su politički udari vrlo snažni kad su u pitanju ostvarenja tih velikih političkih ciljeva. Svaki put kada činimo određene iskorake koji mijenjaju vanjskopolitičku poziciju Hrvatske, onda se to malo zatrese na unutarnjem i vanjskopolitičkom planu, mislim da je predsjednik išao u tom smjeru, poručio je Jandroković.

