Jandroković, Grbin i Glasovac konstruktivni

Nakon pet mjeseci rada novi saziv Sabora u petak je završio sa zasjedanjima u ovoj godini. Zbog podosta novih zastupnika koji su stigli na Markov trg očekivanja su bila velika. Jesu li ona opravdana ili iznevjerena, tko je dominirao Saborom, je li se i tko posebno istaknuo, imaju li se građani od Sabora ičemu nadati u idućoj godini...? Odgovore smo potražili od politologinje i komunikologinje Smiljane Leinert Novosel i politologa Pere Maldinija.

Odnosi umjesto sadržaja

– S obzirom na novi sastav Sabora, bila su logična i neka pozitivna očekivanja. Ulazak obrazovanih osoba koje su u javnosti bile prepoznatljive po kvalitetnom djelovanju trebao je doprinijeti kvaliteti rasprava, no jako brzo situacija je postala slična proteklom sazivu. U komunikaciji se sve manje bavilo sadržajem, a sve više odnosima. Ako su se i trudili ponuditi nešto novo, to nije dolazilo do izražaja jer je cijela atmosfera bila podijeljena. Razina rasprava je iz domene kvalitete prešla u domenu optužbi, uništavanja kredibiliteta. Tek bi tu i tamo slučajno isplivalo nešto novo i dobro. K tome, pojedinci iz oporbe prvenstveno se brinu o sebi i svom imidžu, a kada oporba izađe s nekim svojim prijedlozima, onda se dogodi da ni oni sami u punom broju ne glasaju o tome – ocijenila je Smiljana Leinert Novosel ističući i to da dobri oporbeni amandmani najčešće nisu ugrađivani u završne zakonske prijedloge jer u vladajućih i dalje nema volje za zajedničkim kvalitetnim rješenjima. Zastupnicama, osobito novim, zamjera što su se nastojale više individualno nametnuti nego što su vodile računa o strankama iz kojih dolaze.

– Komunikacijski gledano, izdvojila bih dosta stabilne Peđu Grbina i Gordana Jandrokovića. Prvi ima dominantno napadačku, ali uvijek razumski utemeljenu komunikaciju, a drugi adekvatno reagira i pokušava utjecati na cjelokupnu atmosferu. Svađalačkim stilom istaknula se Dalija Orešković koja zato dobiva neprijatelje i onda kad je u pravu. Što se pak tiče u Saboru nevidljivog Davora Bernardića, tko gubi, ima se pravo ljutiti, ali je dužan izvršavati obaveze koje idu uz funkciju na koju je izabran. Sve drugo doživljava se kao opstrukcija – rekla je L. Novosel.

Da su očekivanja od ovog saziva Sabora bila velika te da je ovaj sastav Sabora takva očekivanja i pothranjivao jer je njegova obrazovna struktura bolja od prethodnog saziva, smatra i Pero Maldini.

Domovinski pokret zajedljiv

– No ta prednost još ne dolazi do izražaja, zbog dviju stvari. Korona je ukrala šou svima pa i zastupnicima, a unatoč drugačije strukturiranoj oporbi, koja je unijela i nešto novo, neke stare svađe i dalje su nastavljene. Vladajući pak imaju minimalnu, ali stabilnu i sedativnu većinu koja je neke uljuljkala tako da ima HDZ-ovaca koje nismo ni vidjeli ni čuli. Domovinski pokret pojavio se kao vidno frustrirana oporba. Još se ne mogu oporaviti od nerealnih izbornih očekivanja pa su im prijedlozi uglavnom zajedljivi. Mostovci i dalje galame i nastavili su s kritikom vlasti pod svaku cijenu. SDP je angažiraniji, no sve se svodi na Sabinu Glasovac i Domagoja Hajdukovića. Ona je temperamentnija, a on kritike iznosi pristojno, uljuđeno. Njega bih istaknuo kao primjer kritičnog, ali civiliziranog zastupnika. Platforma Možemo! unijela je najveću promjenu u Sabor. Izrazito su kritični i glasni, čuje ih se, imaju aktivistički pristup i retoriku, ali su, u odnosu na desnu oporbu, konstruktivniji te kapacitiraniji. Visoko su obrazovani, donose strukturirane prijedloge i mogu biti alternativa vladajućim politikama, Sandra Benčić i Tomislav Tomašević imaju oštrinu – ocjenjuje Maldini.