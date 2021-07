Jake kiše pogodile istočni dio Hrvatske, za danas izdano upozorenje DHMZ-a i Hrvatskih voda

Jake kiše jučer su pogodile značajni dio zemlje, a koliko je napadalo vidi se i u više desetaka poziva koje je dobio Županijski centar 112 s područja Nove Gradiške i Slavonskog Broda te okolnih mjesta zbog velike količine oborinskih voda i poplavljenih podruma.

Na području Nove Gradiške (mikrolokacija Lubinovo) jučer do 20 sati palo je 159 litara kiše po metru četvornom.

- Tražili smo od Stožera civilne zaštite Grada Nova Gradiška da nam osigura pijesak kako bi eventualno punili vreće i spriječili štete. Međutim, kiša je tolikom silinom padala da nismo stizali – kaže zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška Ivo Pejaković za Radio Nova Gradiška.

Upozorenje za danas

Državni hidrometerološki zavod objavio je danas za kontinentalni dio Hrvatske narančast alarm, što znači da je vrijeme opasno.

- U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima te lokalno obilnom oborinom. U Dalmaciji promjenjivo sa sunčanim razdobljima, uz mogućnost za kišu ili lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti lokalno pojačan. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura i sjeverni vjetar, na preostalom dijelu većinom umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu u početku i jugo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 °C - navode iz DHMZ-a.

Slično upozorenje dolazi i iz Hrvatskih voda. Navode da su moguće obilne oborine tijekom ovog vikenda, 17. i 18. srpnja, a naročito tijekom subote i to na području Gorskog kotara, Like te ostalog dijela kontinentalne Hrvatske. Postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava. Uz nagli porast vodostaja, neki vodotoci bi mogli dosegnuti mjere obrane od poplava (npr. Bregana i Sutla).

Stanje u prometu

Kolnici su mjestimice mokri u većem dijelu zemlje, dok jak vjetar puše u priobalju, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba, a vozače pozivaju na oprez i strpljenje s obzirom na to da se tijekom dana očekuje pojačan promet kao i gužve na graničnim prijelazima.

Zbog vjetra, na dionici Jadranske magistrale Senj-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog vode na kolniku u podvožnjaku prekinut je promet na DC517 u Belom Manastiru. Obilazak je ŽC4293 Šećerana Šumarine.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će u subotu do 14 sati te u nedjelju od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i na državnoj cesti DC1.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog najave loših vremenski uvjeta, orkanska bura, danas je otkazano putovanje na relaciji Pula-Susak-Mali Lošinj-Ilovik-Silba-Zadar i obratno.

Jake kiše diljem Europe

Osim Hrvatske, jučer su jake kiše pogodile i BiH. Došlo je do problema u Žepču i Vitezu, te do izljevanja manjih rijeka iz korita. Prema prvim naznakama, najteže je bilo u Modriči gdje je zbog obilne kiše blokirano više prometnica.

Najgore je u Njemačkoj i Belgiji gdje su jake poplave odnijele više od 120 života, a mnogima se ne zna gdje su i vjeruje se da su upravo u strašnim poplavama nastradali. Materijalna šteta mjeri se u milijardama, a uništenje je pak toliko da će to sigurno otežati traženje nestalih. Ceste su teško oštećene, a telefonske linije su u prekidu i oko 100 000 kućanstava nema struju.

- Cijela mjesta su obilježena katastrofom. Mnogi su izgubili sve što su gradili cijelog života - kazao je njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, prenosi BBC.

U petak navečer tisuće ljudi u Nizozemskoj su pobjegli nakon što je voda probila nasipe, a premijer Mark Rutte proglasio je nacionalnu katastrofu u pokrajni Limburg.

Europski vođe kao krivca za jake kiše smatraju globalno zatopljenje, što će zasigurno imati svoje posljedice i na predstojećim izborima.