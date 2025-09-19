Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMAJU KAMO

Izrael: Napast ćemo grad Gazu "neviđenom silom", stanovništvo neka se evakuira

Gaza
Foto: Reuters/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
19.09.2025.
u 19:32

UN je procijenio da je broj ljudi koji su živjeli u Gazi i okolici krajem kolovoza bio oko milijun. Izraelska vojska u petak je priopćila da je „480.000“ ljudi pobjeglo iz tog područja

Izraelska vojska u petak je objavila da će napasti grad Gazu "neviđenom silom", pozivajući stanovništvo na evakuaciju s tog područja na kojem provodi svoju veliku ofenzivu koju međunarodna zajednica kritizira.

Na krilima podrške SAD-a, Izrael je u utorak najavio početak kopnene i zračne vojne kampanje u Gazi na sjeveru te enklave, kako bi uništio palestinski islamistički pokret Hamas, čiji je napad u Izraelu 7. listopada 2023. izazvao rat u Pojasu Gaze. - Izraelske snage nastavit će svoje operacije neviđenom silom protiv Hamasa i drugih terorističkih organizacija - rekao je pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske, pozivajući stanovništvo na evakuaciju grada.

No stanovnici svjedoče da je situacija kaotična. - Nemamo kamo otići - rekla je za AFP Um Mohamed al-Hatab, Palestinka iz izbjegličkog kampa Šati na zapadu grada Gaze. - Moje sedmero djece i ja još uvijek živimo u šatorima na zapadu grada nakon što je okupacija (Izrael) bombardirala našu kuću - dodala je.

- Ne bojim se smrti, bojim se za svoju djecu - rekla je 34-godišnja Layla Azzam, koja živi sa svoje troje djece u Tel al-Havi na jugu Gaze. - Nemamo čak ni šator - dodala je.

UN je procijenio da je broj ljudi koji su živjeli u Gazi i okolici krajem kolovoza bio oko milijun. Izraelska vojska u petak je priopćila da je „480.000“ ljudi pobjeglo iz tog područja.

FOTO Potresne snimke iz Gaze: Masovni bijeg iz pakla rata, očaj i tuga na licima ljudi
Gaza
1/11
Ključne riječi
pojas gaze Hamas Palestina Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U.S. President Trump state visit to Britain
Premium sadržaj
2
POGLED IZ WASHINGTONA

Amerika je u velikoj opasnosti da upadne u ciklus političkog nasilja, što joj se već događalo u povijesti

Činjenica da su bili većinski Europljani i kršćani također je olakšala njihovu asimilaciju u legendarni melting pot, lonac za taljenje, tj. multietničko društvo. I prigrlili su ujedinjujuće vjerovanje koje je pridonijelo nacionalnoj koheziji kao i bilo koji drugi čimbenik – vjerovanje u božanski određenu američku dobrotu kao primjer slobode i utočišta za potlačene.

Učitaj još