Izrael: Napast ćemo grad Gazu "neviđenom silom", stanovništvo neka se evakuira

Izraelska vojska u petak je objavila da će napasti grad Gazu "neviđenom silom", pozivajući stanovništvo na evakuaciju s tog područja na kojem provodi svoju veliku ofenzivu koju međunarodna zajednica kritizira.

Na krilima podrške SAD-a, Izrael je u utorak najavio početak kopnene i zračne vojne kampanje u Gazi na sjeveru te enklave, kako bi uništio palestinski islamistički pokret Hamas, čiji je napad u Izraelu 7. listopada 2023. izazvao rat u Pojasu Gaze. - Izraelske snage nastavit će svoje operacije neviđenom silom protiv Hamasa i drugih terorističkih organizacija - rekao je pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske, pozivajući stanovništvo na evakuaciju grada.

No stanovnici svjedoče da je situacija kaotična. - Nemamo kamo otići - rekla je za AFP Um Mohamed al-Hatab, Palestinka iz izbjegličkog kampa Šati na zapadu grada Gaze. - Moje sedmero djece i ja još uvijek živimo u šatorima na zapadu grada nakon što je okupacija (Izrael) bombardirala našu kuću - dodala je.

- Ne bojim se smrti, bojim se za svoju djecu - rekla je 34-godišnja Layla Azzam, koja živi sa svoje troje djece u Tel al-Havi na jugu Gaze. - Nemamo čak ni šator - dodala je.

UN je procijenio da je broj ljudi koji su živjeli u Gazi i okolici krajem kolovoza bio oko milijun. Izraelska vojska u petak je priopćila da je „480.000“ ljudi pobjeglo iz tog područja.