Iznimno rijetka pojava viđena u Jadranu: 'Ovo je dokaz da globalno zatopljenje uzima maha'

Proteklih dana na području Visa, iznad površine mora, u letu su primijećeni leteći lignjuni, točnije vrsta lignjavac (Ommastrephes bartramii), piše Podvodni.hr ističući kako je riječ o iznimno rijetkoj pojavi u Jadranskom moru. Ova posljednja viđenja u viškom akvatoriju nisu dokumentirana fotografijama, no zato je nakon nekoliko dana šest primjeraka letećih lignjuna završilo u mreži jedne koćarice.

Hrvati vrstu zovu – lignjavac

Ulovljeni su u Korčulanskom kanalu, a od ribara su oni stigli u ruke Rina Stanića, voditelja uzgoja tune u tvrtki Sardina d.o.o. na Braču. Rino provjerava ulov koji će završiti kao hrana tunama te je odmah uočio i ono neuobičajeno – mlade lignjavce. Fotografije je objavio na Facebook stranici koja okuplja zaljubljenike u jadranske mekušce.

Foto: Rino Stanić/Facebook

„Ulov je ostvaren 1,7 Nm sjeverozapadno od hridi Lukavci, Korčulanski kanal. Ulovila ga je posada plivarice M/B ‘Davorin’. Ukupno sam pronašao šest komada, dužina plašta kod najvećeg primjerka iznosi 11,7 cm. Hrvatski naziv za ovu vrstu je lignjavac. Inače radi se o letećoj lignji koja obično obitava u suptropskim i umjerenim oceanskim vodama. Nisam siguran jesu li kod nas uopće zabilježeni nalazi ovako malih primjeraka lignjavaca. U svakom slučaju globalno zatopljenje uzima maha. Prošle godine pronašao sam bobuljka, a sada lignjavca“, napisao je Rino Stanić uz fotografije.

Lignjavac, dok je manjeg rasta, iskače iz mora poput ribe poletuše te uz pomoć posebne kožice na krakovima i svojih peraja u zraku može prijeći, u jednom takvom iskakanju, i do 30 metara. Obično ih se može vidjeti kako lete u skupinama i to ispred bržih brodova. Kad sazru, zbog svoje težine, više ne mogu „letjeti“.

Mladim lignjavcima je ovakav let idealna obrana od napada grabežljivih riba. Pojava njihova leta poznata je u zapadnom Mediteranu i u suptropskim područjima svih oceana, no kako piše podvodni.hr, do sada takva pojava u Jadranu nije zabilježena u stručnoj literaturi. U stručnoj literaturi se ova vrsta spominje kao izrazito rijetka vrsta za Jadransko more. Taj se zaključak izvodio temeljem nekoliko ulovljenih velikih primjeraka, koji ne iskaču iz mora.

I podvodni.hr, koji ima široku mrežu dojavljivača rijetkih pojava u Jadranu, do sada je zabilježio nekoliko pojava velikog lignjavca, koji su uloveljni u plićaku, kamo su zalutali iz mnogo većih dubina.

Najveći zabilježeni primjerak onaj je koji je 2013. ulovljen u šipanskoj luci te je imao sedam i pol kilograma. U Cavtatu je 2017. ulovljen primjerak od 6,5 kilograma, a lani u Budvi jedan od četiri kilograma. No, ni podvodni.hr do ove najnovije dojave s Visa nije imao zabilježenu sličnu pojavu leta manjih lignjavaca u Jadranskom moru. No, sada kada je njihova prisutnost u Jadranu potvrđena, pozivaju se svi da obrate pozornost kako bi ih se fotografiralo u letu, što je iznimno teško zbog kratkoće leta.

Let se obično vidi u rujnu

Kako izgleda njihov let, potkrijepili su administratori stranice fotografijom letećih lignjuna snimljenom prije nekoliko dana u Ligurskom moru.

„Upućeniji Talijani govore da je to njihovo uobičajeno ponašanje tijekom rujna i da ih tune vole jesti“, napisao je Pero Ugarković, urednik stranice podvodni.hr i suradnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.