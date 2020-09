Električar na čelu korupcijske hobotnice: "Javna nabava je tu samo da držimo ritam!"

Cijela naša prodaja bazira se na velikom poslu, a od tih velikih poslova 70 posto sam sklopio ja - "pohvalio" se u jednom tajno snimljenom telefonskom razgovoru u veljači 2020. upravo pritvoreni Krešo Petek.

Sugovornik pita: - Sve ove velike?

- 70 posto ja, isključivo Krešo Petek, 20 posto ti je Miroslav, a 10 posto Odjel javne nabave - kaže Petek.

- Znači, javna nabava je samo ono... - pita sugovornik Peteka, koji ga prekida te dovršava rečenicu: - ... samo da držimo ritam.

Udžbenički primjer korupcije

Opisani razgovor jedan je od tisuća tajno snimljenih koje je Petek s brojnim sugovornicima vodio od rujna 2019. pa do neki dan kada je uhićen s još ukupno 12 ljudi. U njegovu su se lobističku mrežu, prema sumnjama USKOK-a, zapleli Dragan Kovačević, predsjednik uprave Janafa, te dvojica saborskih zastupnika i gradonačelnika, Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (SDP). Ta su dvojica u subotu dovedena pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda radi određivanja istražnog zatvora. Večer prije istražni zatvor određen je svim preostalim osumnjičenicima, osim Ivi Šuler, koja je još u petak puštena da se brani sa slobode, nakon što je ispitana u USKOK-u. U Remetincu su tako zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, osim Peteka i Kovačevića, još završili Vlado Zorić, Damir Vrbanc, Vatroslav Sablić, Vinko Grgić, Zvonko Maras, Tomislav Jelisavac, Mirjana Prodan, Katarina Gašparac i Ljubomir Perušić.

VIDEO Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi

Petek je vlasnik tvrtke Elektrocentar Petek, a sumnjiči ga se da je u dogovoru s drugim osumnjičenicima namještao javnu nabavu da bi njegova tvrtka dobila poslove s Janafom te gradovima Velikom Goricom, čiji je gradonačelnik Barišić, i Novom Gradiškom, čiji je gradonačelnik Grgić. Prema navodima USKOK-a, da bi ostvario svoje planove, Kovačeviću je ponudio i predao 1,9 milijuna kuna mita, dok je Grgić svoj dio posla trebao obaviti za obećanih 100.000 kuna. Način na koji je Petek uz, kako se sumnja, pomoć ostalih, namještao javnu nabavu, vjerojatno je udžbenički primjer tog korupcijskog posla. Od Kovačevića je tražio da mu pokaže plan godišnjih Janafovih investicija, nakon čega je izabrao dvije ukupno vrijedne 40 milijuna kuna. No da bi mogao dobiti te poslove, Petek je morao unaprijed znati za tendere, što u njima piše, što se točno traži...

Kad bi te podatke dobio, s tvrtkama koje su se s njim trebale javiti na javnu nabavu napravio bi sve da ispuni te uvjete. To mu je uglavnom polazilo za rukom pa je unaprijed znao da će posao dobiti jer će biti jedini koji će uvjete zadovoljiti. No ponekad bi mu se dogodilo da bi Kovačević s nekom drugom tvrtkom dogovorio da će pobijediti na javnom natječaju pa bi Petek od svega morao odustati. Kovačević kao šef uprave Janafa nije sam Peteku namještao poslove, već je to tražio od svojih podređenih Vlade Zorića i Damira Vrbanca. Njih dvojica često su razgovarala s Petekom, a kada se jednom prigodom Petek raspitivao o nekom natječaju jer je nešto "zeznuo" pa su i drugi za njega doznali te "ne zna kako mu je to pobeglo", Vrbanc mu odgovara: "Dobro, ali to je on dogovarao s G... i L.... To je 'zrihtano' da ide I... S papirima je 'zrihtano' i nitko ne može osim njih".

- Dobro, onda ćemo se mi maknuti - pomirljiv je Petek, očito zadovoljan svojim dogovorom s Kovačevićem.

Kovačević je inače za svoje podređene bio nesporan autoritet, a više je puta biran za čelnog čovjeka Janafa. Posljednji put bilo je to u ožujku 2020., kada ga je netko nazvao da mu čestita na reizboru, na što mu je Kovačević odgovorio:

- Da, sada sam kao drug Tito.

- Upravo suprotno, drug Tito to je radio uz veliku pompu, a ti si napravio sve isto bez ikakve pompe... Pravi si majstor - kaže sugovornik Kovačeviću.

- To ti je to nova doba - skroman je Kovačević.

- A čuj, promijenit će se njih dosta, ali nijedna firma to nije tako u tišini radila kao Janaf - kaže sugovornik Kovačeviću.

Kovačević je inače za svoje suradnike naručivao i eskort dame, što je također zabilježeno na snimkama tajno snimljenih razgovora, a imao je i "Klub" u Ulici Slavenskog, u koji je primao uglednike te sklapao poslove. Jedan od takvih "poslova" bio je i sastanak s Petekom kada mu je ovaj donio 1,9 milijuna kuna. Prije primopredaje novca njih su dvojica intenzivno komunicirala, Petek je na svoj privatni račun prebacio 1,4 milijuna kuna, naručio od banke još milijun te je banku požurivao da mu taj novac isplati do točno određenog dana i sata. Kada je novac nosio Kovačeviću, tražio je da ga vozač njegove tvrtke vozi u Zagreb, iako se inače vozi sam, a do njega je došao s vrećicama koje je iznio iz banke te s plavim rokovnikom u kojem su bili neki papiri. Kada je izašao sa sastanka s Kovačevićem, vrećica nije imao, no zato je odmah nazvao jednog od Kovačevićevih suradnika, da bi se s njim našao i prošao "plan investicija". Ljudima koji mu pomažu u namještanju natječaja Petek obećava da će ih odvesti na izlet u Abu Dhabi ili Dubai, a djelatnicima Janafa platio je i put u Udine.

GALERIJA U aferi 'Janaf' uhićen Dragan Kovačević, a osumnjičeni Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (SDP)

'Gradonačelniče, je l' to gotovo?'

Što se pak tiče poslova koje je imao s Novom Gradiškom, tu je problem nastao jer je Petekov partner u poslu krivo shvatio o kojem poslu Petek govori pa je ispalo da je Petek taj koji treba pokriti "trošak" Grgića. Kada posao bude sklopljen, Petekovu se partneru njegov dio plaća na račun, dok Petek, kako se sumnja, gradonačelniku treba platiti na ruke. Posrednik za dolazak do Grgića je Maras. Pokušavaju dogovoriti kako će se s njim naći i gdje pa Maras kaže da je čovjek tu u četvrtak i petak.

- Pričamo za Gradišku? - provjerava Petek i dobiva potvrdan odgovor.

Kada pokušavaju precizirati gdje da se nađu s Grgićem, Maras pita može li negdje u centru grada pa objašnjava:

- On je u Saboru.

- Pa da, saborski je zastupnik - zaključuje Petek.

Snimljeno je i kako on razgovara s Ivom Šuler, s čijom je tvrtkom dogovoreno da sudjeluje u natječaju vezanom za reciklažno dvorište.

- Je l' možeš malo? Pitanje je Gradiške i onog reciklažnog dvorišta - kaže joj Petek.

Dok sluša kako mu ona govori da sastavi dokumentaciju, obraća se osobi koja sjedi s njim u društvu te pita:

- Gradonačelniče, je l' to sada gotovo?