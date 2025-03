Prvi put su zajedno optužena četiri ministra iz jedne Vlade

Optužnica je to koja će ući u anale hrvatskog pravosuđa. I to ne zbog optužbi ili visine pričinjene štete, već zbog činjenice da su prvi put u povijesti odjednom optužena četiri ministra jedne Vlade. One Andreja Plenkovića.

Legalna opstrukcija obrane

Riječ je o aferi "Po babi i stričevima" u kojoj je USKOK optužio Darka Horvata, Josipa Aladrovića, Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića, koji je bio potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a. Optužnica, podignuta u listopadu 2022., neki je dan konačno postala pravomoćna, a razloga zašto su prošle gotovo tri godine od podizanja do potvrđivanja, ima više. I većina njih se može podvesti pod ono što se u pravosudnim krugovima zove legalna opstrukcija obrane. A svojim ju je odlukama svjesno ili nesvjesno malo potpomogao i Visoki kazneni sud (VKS). No krenimo redom.

USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Milošević i Tolušić se terete da su urgirali za tvrtke za koje su bili zainteresirani. Aladrovića se tereti da je 2018. i 2019., dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), urgirao za dva nezakonita zapošljavanja. Horvat se u tom dijelu tereti da je, što osobno što preko Ane Mandac, na to poticao Aladrovića. Optuženici su tijekom istrage nijekali krivnju.

Horvat je početkom 2022. uhićen praktički na radnom mjestu te je iz ministarske fotelje otišao u Remetinec. Slično će se nekoliko godina poslije dogoditi i njegovu kolegi iz stranke i Vlade Viliju Berošu, protiv kojeg se trenutačno vodi istraga, a do optužnice, kamoli pravomoćne, sigurno će proći pokoja godina. Što se tiče Horvata i društva, dva mjeseca od podizanja optužnice, u prosincu 2022. zagrebački Županijski sud zakazao je prvu sjednicu optužnog vijeća, na kojoj se trebalo raspravljati o pravomoćnosti te optužnice. Osim četvorice ministara, USKOK je optužnicu bio podigao i protiv još četiri osobe: Ane Mandac, Katice Mišković, Velimira Žuneca i Damira Juzbašića, a svi osim Juzbašića na toj su prvoj sjednici optužnog vijeća odlučili priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Po tim nagodbama su i osuđeni, a postupak protiv ministarske četvorke i Juzbašića tada je razdvojen. Damir Juzbašić je gradonačelnik Županje, bivši HDZ-ovac, koji je na posljednje lokalne izbore izašao kao nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.

Nakon toga, u veljači 2023., optužno je vijeće odlučujući o zahtjevima obrana za izdvajanjem nezakonitih dokaza zauzelo stav da su dokazi koje je USKOK prikupio zakoniti te je odbilo zahtjev obrana za njihovim izdvajanjem. Na tu odluku obrana se žalila, a VKS je u prosincu 2023. žalbu prihvatio. Po pravosudnim kuloarima tada se nagađalo da je riječ o (ne)svjesnom manevru VKS-a, koji je vraćanjem optužnice optužnom vijeću spriječio da ona postane pravomoćna prije parlamentarnih izbora u travnju 2024. Samim time VKS je spriječio i da se u kampanji spominje kako su Plenkovićevi bivši ministri pravomoćno optuženi zbog korupcije. Uglavnom, VKS je tada tražio da optužno vijeće detaljno obrazloži zašto smatra da je svaki od 310 dokaza, koje je USKOK protiv bivših ministra prikupio, zakonit.

Optužno vijeće postupilo je po uputi VKS-a, a obrane su ponovo tražile izdvajanje nezakonitih dokaza. No i tog su puta odbijene, a njihovu je žalbu VKS odbio. I tako se ušlo u 2025., kada je u siječnju sjednica optužnog vijeća bila odgođena jer su odvjetnici optuženika bili na godišnjem odmoru. Nova sjednica zakazana je za 20. ožujka, kada su obrane ponovo tražile izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. No sud je to odbio i optužnica je konačno postala pravomoćna, pa će sada spis biti dodijeljen nekom sucu ili sutkinji radi suđenja.

Prvo ročište do ljeta?

Kada će suđenje početi, ovisi o obvezama suca ili sutkinje koji zaduže spis te obvezama branitelja i tužitelja, no vjerojatno će prvo ročište biti zakazano prije ljeta. A što se tiče duljine suđenja, ono će vjerojatno, ovisno o ritmu zakazanih rasprava, potrajati minimalno godinu, a možda i dulje. Jer tijekom suđenja će trebati pročitati materijalnu dokumentaciju u spisu, saslušati desetke svjedoka, preslušati snimke tajno snimljenih razgovora.... Sve to iziskuje vrijeme, pa se već sada gotovo sa sigurnošću može reći da će afera "Po babi i stričevima" ući u prosjek hrvatskog pravosuđa prema kojem sudski postupci od pokretanja istrage do izricanja nepravomoćne presude u prosjeku traju sedam godina. I ta je prognoza još optimistična. Drugim riječima, dok pravosuđe završi s Horvatom i ostalima, nitko se više neće sjećati ni tko su oni bili ni zašto su optuženi, što je još samo jedan pokazatelj da je pravda u Hrvatskoj spora i nedostižna. I to za sve uključene u taj postupak, jer i optuženicima, bez obzira na to bili oni na kraju oslobođeni ili osuđeni, život je na čekanju dok se sudski postupak ne okonča.

