Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
KLJUČNO U ODNOSU S HRVATSKOM

Ivan Anušić: 'Dok ne riješimo pitanje nestalih, nećemo dati Srbiji zeleno svjetlo za ulazak u EU'

Đakovo: Svečani ispraćaj pripadnika 44. hrvatskog kontingenta
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
19.11.2025.
u 23:08

'Ne može se dogoditi da jedna država nema riješena bilateralna pitanja s drugom, a da ta druga, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svjetlo za ulazak u EU', kazao je hrvatski ministar obrane

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu da Hrvatska neće dati Srbiji zeleno svjetlo za ulazak u EU ne riješi li se pitanje nestalih osoba. 'Pitanje nestalih i pitanje ulaska Srbije u Europsku uniju dvije su povezane stvari', rekao je Anušić novinarima nakon ispraćaja 44. kontingenta hrvatskih vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. 'Ne može se dogoditi da jedna država nema riješena bilateralna pitanja s drugom, a da ta druga, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svjetlo za ulazak u EU', kazao je hrvatski ministar obrane. 'Pitanje nestalih ključno je u odnosima Hrvatske i Srbije i očekujemo da Srbija ispuni svoju obvezu', naglasio je. 

Hrvatska još traga za posmrtnim ostacima 1740 osoba nestalih u agresiji na Hrvatsku. Anušić je danas u Đakovu sudjelovao u ispraćaju 151 hrvatske vojnikinje i vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, motorizirana je pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj kosovskih snaga sigurnosti i medicinski tim.

Ključne riječi
Ivan Anušić nestali Srbija hrvatski vojnici Kosovo KFOR

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja