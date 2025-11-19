Ivan Anušić: 'Dok ne riješimo pitanje nestalih, nećemo dati Srbiji zeleno svjetlo za ulazak u EU'

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu da Hrvatska neće dati Srbiji zeleno svjetlo za ulazak u EU ne riješi li se pitanje nestalih osoba. 'Pitanje nestalih i pitanje ulaska Srbije u Europsku uniju dvije su povezane stvari', rekao je Anušić novinarima nakon ispraćaja 44. kontingenta hrvatskih vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. 'Ne može se dogoditi da jedna država nema riješena bilateralna pitanja s drugom, a da ta druga, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svjetlo za ulazak u EU', kazao je hrvatski ministar obrane. 'Pitanje nestalih ključno je u odnosima Hrvatske i Srbije i očekujemo da Srbija ispuni svoju obvezu', naglasio je.

Hrvatska još traga za posmrtnim ostacima 1740 osoba nestalih u agresiji na Hrvatsku. Anušić je danas u Đakovu sudjelovao u ispraćaju 151 hrvatske vojnikinje i vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, motorizirana je pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj kosovskih snaga sigurnosti i medicinski tim.