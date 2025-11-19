Srbija je doživjela debakl kakav nije ni jedna druga država, a evo i dokaza za to

Kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje će se održati 2026. godine, su u svojoj posljednjoj fazi. Već su 42 od 48 reprezentacija osigurale svoje mjesto na svjetskoj smotri, a od preostalih šest reprezentacija za četiri ćemo doznati u europskim dodatnim kvalifikacijama u ožujku, a za dvije ćemo, također u ožujku, doznati iz intekontinentalnog doigravanja u kojem će se natjecati DR Kongo, Irak, Bolivija, Jamajka, Surinam i Nova Kaledonija.

Podsjetimo, reprezentacije koje su se dosad kvalificirale na nadolazeći Mundijal su, redom: SAD, Kanada, Meksiko, Japan, Novi Zeland, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordan, Australija, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunis, Egipat, Alžir, Gana, Zelenortski Otoci, Južnoafrička Republika, Katar, Engleska, Saudijska Arabija, Obala Bjelokosti, Senegal, Francuska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska, Belgija, Austrija, Švicarska, Španjolska, Škotska, Panama, Haiti i Curacao.

Uzevši u obzir sa su do kraja kvalifikacija ostala samo dva različita dodatna doigravanja, vrlo je zanimljivo baciti pogled na reprezentacije koje nemaju više nikakve šanse za plasman na SP.

Naravno, među takvim reprezentacijama najbrojnije su one s dna Fifine rang-ljestvice, reprezentacije poput San Marina, Sejšela, Somalije, Lihtenštajna, Pakistana ili Džibutija. Međutim, nas zanimaju najbolje reprezentacije čija je nada za plasmanom na SP već sada izgubljena.

Najbolja reprezentacija prema Fifinoj rang-ljestvici koja je već sada ispala u kvalifikacijama za SP je Srbija, koja je rangirana na 37. mjestu na svijetu. Podsjetimo, reprezentacija Srbije je kvalifikacijsku skupinu K završila na trećem mjestu, iza Engleske koja se direktno plasirala na SP te Albanije koja kao drugoplasirana ide u europsko doigravanje.

Odmah iza Srbije je na toj ljestvici Nigerija, 38. reprezentacija svijeta koja je prije nekoliko dana u finalu afričkog dodatnog doigravanja izgubila od DR Konga nakon raspucavanja s bijele točke, te tako izgubila priliku nadmetati se u interkontinentalnom doigravanju. Među 50 najboljih reprezentacija svijeta po Fifinoj rang-ljestvici, već su sada bez šanse za plasmanom na SP ostale i Mađarska (40.), Grčka (46.), Venezuela (48.) te Kostarika (49.).