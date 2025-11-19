Naši Portali
KFOR

U misiju NATO-a na Kosovu odlazi 151 vojnik

Koprivnica: Hrvatska vojska i MUP, ilustracije
Marijan Susenj
Autori: Laura Volarić Horvat/Hina, Nataša Kota/Hina
19.11.2025.
u 20:59

Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, je motorizirana pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj snaga sigurnosti Kosova i medicinski tim

Više od 150 hrvatskih vojnika odlazi u NATO-ovu operaciju potpore miru KFOR na Kosovu, zemlje čija je sigurnost važna za stabilnost cijele regije, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane.  Hrvatske snage u operaciji KFOR sudjeluju od 2009. s oko 2400 ljudi, od kojih 140 žena. Sada se u tu državu upućuje 151 pripadnik i pripadnica Oružanih snaga koji su ispraćeni u vojarni "3.gardijske brigade Kune" u Đakovu.


Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, je motorizirana pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj snaga sigurnosti Kosova i medicinski tim. Hrvatski vojnici sudjeluju u deset međunarodnih operacija, misija i aktivnosti s ukupno 297 pripadnika. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da da „svi imaju riječi hvale za pripadnike Oružanih snaga u misijama i operacijama diljem svijeta“, priopćilo je ministarstvo.
