Italija se napokon otvorila, Talijane privlači corona free Hrvatska

Dugi redovi automobila pred trajektima za Siciliju. Gužva na željezničkoj postaji u Milanu, kao i u zračnim lukama. Svugdje prije putovanja treba proći kroz termoskener. Na rimskoj zračnoj luci u Fiumicinu postavljeno je, primjerice, 80 termoskenera. Na granici s Francuskom čeka se dugo zbog kontrola. Tako je danas u Italiji, prvog dana otvaranja mogućnosti kretanja između regija i izlaska u druge države. U Italiju mogu ući građani zemalja iz Schengenske zone i iz Velike Britanije.

Njemačka je u srijedu najavila otvaranja svojih granica od 15. lipnja, a Austrija samo za neke zemlje, ali još ne i Italiju.

Italija je nakon tromjesečnog zatvaranja (lockdown) otvorila mogućnost ne samo izlaska njezinih građana, već i kretanja među regijama, što je do sada bilo zabranjeno, ali nije se još ušlo u fazu prije pandemije. Nadzor je veliki, a ljudi se moraju pridržavati strogih mjera od obaveznog nošenja zaštitnih maski u zatvorenim prostorima (u nekim najpogođenijim regijama i na ulicama), te držanja na razmaku od najmanje jednog metra. Stroge su mjere za konzumiranje u restoranima, kao i za odlaske u trgovine, teretane itd. Kina i kazališta će biti otvorena tek 15. lipnja, a nogometne utakmice bez prisutnosti gledatelja započet će 20. lipnja.

- Ovo otvaranje izgleda kao da smo nešto osvojili, dobili, ali ostvareno je nakon velikih odricanja i brojnih žrtava (u Italiji je do sada umrlo 33.530 osoba od virusa Covid-19) i među medicinskim osobljem, kazao je ministar za regionalne poslove Francesco Boccia.

Premda neki to otvaranje nazivaju “fazom 3” ipak je to samo malo otvorenija dosadašnja faza. Ministrica za promet Paola De Micheli odredila je dekretom da se na svim postajama (željeznica, aerodromi, trajekti…) obvezno mora mjeriti temperatura tijela svakog putnika i ona ne smije prijeći 37,5°C.

Njemačka namjerava izbrisati zabranu putovanja u sve zemlje EU, Veliku Britaniju, Norvešku, Island, Liechtenstein i Švicarsku od 15. lipnja, ako razina zaraze virusom Covid-19 to bude dopustila, napisao je na Twitteru ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Dakle, moći će se putovati u sve zemlje EU-a, ali samo ako to bude dozvoljavala zaraza koronavirusom u pojedinim državama.

No, nije sve sigurno ni u Njemačkoj, jer su bila dovoljna dva događaja koja su zbog okupljanja ljudi izazvala ne samo polemike, već i širenje zaraze. U mjestu Gottinga (pokrajina Donja Saska) 36 osoba je pozitivno na koronavirus, a 310 je stavljeno u karantenu, nakon jednog okupljanja u lokalu gdje se pušilo narghilé, a takvo okupljanje je zabranjeno. Drugi događaj koji je izazvao polemiku je okupljanje na gumenjacima u Berlinu gdje je sudjelovalo više od tisuću osoba koji su slušali tehno muziku.

No, u Njemačku će, primjerice, teško moći dolaziti Talijani preko Austrije. Austrijski ministar vanjskih poslova, član ÖVP-a, Alexander Schallenberg izjavio je u srijedu kako “brojke u Italiji ne dopuštaju otvaranje” austrijske granice za talijanske građane. Za građane Njemačke, Liechtensteina, Švicarske, Slovačke, Češke, Slovenije i Mađarske, gdje su jednake mjere kao u Austriji, neće biti potrebno nikakvi testovi ili karantene za ulazak u tu državu. Restrikcije ostaju za građane Italije, ali novo će ocjenjivanje situacije biti provedeno već sljedećeg tjedna i bude li se situacija poboljšavala i Austrija će prema Talijanima promijeniti držanje. Možda će se prije omogućiti ulazak u Austriju građana iz regija, kao što je Alto Adige (Južni Tirol) u kojima nema novih zaraza virusom Covid-19, drži Schallenberg, koji naglašava kako se želi otvoriti mogućnost dolaska Talijana čim “će to brojke dopustiti”. Nakon kontrola želimo otvoriti granice što prije, ali na odgovoran način i pozivamo sve na osobnu odgovornost u ponašanju, kazao je Schallenberg.

- Virus nije na odmoru, upozorava austrijski ministar zdravstva Rudolf Anschober, član Zelenih. Austrija i njezini susjedi ostvaruju veliki napredak u suzbijanju pamnedime i zbog toga su mogući koraci prema otvaranju, dodao je Anschober, ali u Italiji su brojke još uvijek različite u odnosu na druge susjedne zemlje. I Austrijanci koji će odlaziti u inozemstvo morat će se dobro pripremiti, a to znači poboljšati zaštitu od zaraze. Ipak preporučuje se ne odlaziti na putovanja ako nije potrebno, te austrijska vlada poziva svoje građane da godišnji odmor provedu u Austriji.

Na jugu Italije se boje da bi odluka o slobodnim putovanjima jugu zemlje mogla donijeti nove slučajeve zaraze sa sjevera. Koliko je, pak, korona promijenila stil života inače mobilnim Talijanima govori i podatak da čak 40 posto Talijana, koji su inače išli na odmor u inozemstvo, ove godine ostaje u zemlji. Dakako, to je uvelike posljedica Vladine intervencije da se pomogne teško pogođenom talijanskom turizmu. Naime, Italija bilježi pad rezervacija za ljeto od 81,4 posto i tako prednjači i pred Francuskom ( pad od 80.1 %) i pred Španjolskom (pad od 77,5%). Za pomoć turizmu plan je izdvojiti četiri milijarde eura, od čega bi 2,4 milijarde išle za vouchere za godišnji odmor Talijana u zemlji. Poticaji za putovanja u razdoblju od 1.srpnja do 31. prosinca kreću od 150 eura za jednu osobu do 500 eura za tri člana obitelji.

- Taj iznos mogu dobiti oni kojim imaju tzv. ISEE, što je jedna vrsta imovinskog cenzusa, do 40.000 eura - kaže Viviana Vukelić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice za Italiju. - Ali, u talijanskim se medijima dosta spominje i Hrvatska, prate se što naši turistički radnici poduzimanju, a i kao iznimno pozitivan primjer i corona free destinacija za ljetni odmor. Prema upitima koje dobivamo, za cijelu hrvatsku obalu postoji stalan interes bez obzira na situaciju. najviše upita je, pri tom, za jedrenje, kamping i aktivni odmor. Zemlje u koje su Talijani rado išli na godišnji odmor ranijih godina poput Grčke i Španjolske, za sada su zatvorene za Talijane i to je dodatna šansa za Hrvatsku koja je otvorila svoje granice.

Naša sugovornica napominje i da u Hrvatskoj već ima talijanskih gostiju, vlasnika vikendica, brodova ili onih što su stigli iz poslovnih i zdravstvenih razloga.

- Lipanj ni prije pandemije nije Talijanima bio mjesec za odmor. Ali, od sredine srpnja i u kolovozu će sigurno biti prometa s ovog tržišta, a posezona će ovisiti o tome hoće li biti drugog vala zaraze, o lijepom vremenu i mogućnostima da Talijani odu na vikend u Hrvatsku. Važne će biti i cijene budući da se u Italiji čak počelo govoriti o poskupljenjima turističkih usluga kako bi se nadoknadili gubici - kazuje V. Vukelić.