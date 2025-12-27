Naši Portali
27.12.2025. u 11:06

Trump želi europske države pretvoriti u vazalne države, slično kao što Putin Ukrajinu pokušava pretvoriti u vazalnu državu

Najnovije američke sankcije protiv petero francuskih, britanskih i njemačkih državljana zbog navodne cenzure i zaštite slobode govora nemaju ama baš nikakve veze s cenzurom i slobodom govora. Riječ je o odmazdi Trumpove administracije zbog nedavne odluke Europske komisije da kazni društvenu mrežu X u vlasništvu milijardera Elona Muska sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti i zaštite korisnika iz Europskog akta o digitalnim uslugama (DSA). Premda američki State Department petero sankcioniranih pojedinaca naziva "radikalnim aktivistima" koji predvode "organizirane napore da se američke platforme prisile na cenzuru, demonetizaciju i potiskivanje američkih stajališta", ništa od toga nije točno.

društvena mreža X Elon Musk EU Donald Trump

HŽalostanV
12:06 27.12.2025.

Trump je gori od putrina !

GU
Gumb
12:19 27.12.2025.

Tko ne želi ? Pa hoće i Rusi i Kinezi isto ne vidim poantu . odjednom Trump želi isto .

AI
Aikona
11:46 27.12.2025.

Izbori su festival demokracije. Američki narod je izabrao svoje predstavnike, a ostali biraju svoje predstavnike. Vlade ili predsjednici uvijek trebaju znati da izbore dobiju sa nekakvim postotkom birača i time postaju izaslanici svih svojih državljana imali oni pravo glasa ilii ne, glasali oni za njih ili ne.

