PIŠE MILJENKO JERGOVIĆ

Korana Svilar i dan kada su nam iščezli hrvatski jezik i književnost

Na svom je fejsbučnom profilu Korana Svilar uputila oproštajno pismo svojim učenicima. Pismo počinje rečenicom: "Danas sam zauvijek prestala biti profesorica Korana." Nije to neki sentimentalan i samosažaljiv oproštaj, kojim bi profesorica žicala pažnju. To je lijepo sročen i brižan tekst, jedna od onih tako rijetkih gesta građanske i ljudske odgovornosti, koje nam katkad pomažu da živimo među ljudima