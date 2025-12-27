Bugari u strahu od onog što im donosi 1. siječnja: 'Znamo što se dogodilo u Hrvatskoj'

Bugarska će, 1. siječnja, preći na euro, no istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je ova odluka podijelila mišljenja u zemlji. Iako mnogi građani smatraju da će ulazak u eurozonu donijeti koristi, postoje i oni koji strahuju od negativnih posljedica za gospodarstvo i svakodnevni život piše Politico. Anton Teofilov, 73, prodavač na otvorenoj tržnici u Perniku podržava prelazak na euro, ističe kako će nova valuta olakšati putovanja i poslovanje unutar EU-a. "Biti ćemo puno povezaniiji s ostatkom Europe. Putovanje i poslovanje bit će jednostavnije, a kupovina u Grčkoj, primjerice, neće zahtijevati razmjenu novca", rekao je Teofilov, dodajući da ne očekuje velike promjene u svakodnevici, jer su cijene već sada prikazane u eurima na mnogim mjestima. Smatra da će prebacivanje na euro pomoći ekonomiji i olakšati život.

S druge strane, Petya Spasova, ortopedska liječnica iz Sofije izražava zabrinutost zbog trenutnog političkog i gospodarskog stanja u zemlji. "Bugarska je među najsiromašnijim zemljama EU-a i smatram da nismo spremni za ovu promjenu. Ulazak u eurozonu mogao bi produbiti postojeće ekonomske probleme, kao što su rastući dugovi i visoki troškovi života", rekla je Spasova. Smatra kako ljudi u ruralnim dijelovima zemlje već sada imaju problema sa osnovnim troškovima, a prelazak na euro mogao bi još pogoršati situaciju.

Svetoslav Boninski vozač kamiona iz Gabrova zabrinut je zbog mogućnosti da će cijene rasti nakon što se uvede euro. "Već sada smo svjedoci poskupljenja u zemljama koje su već uvele euro, poput Hrvatske i Slovačke. Bojim se da će isto biti i kod nas", kazao je. On također smatra da će uvođenje eura izazvati inflaciju i povećati troškove života, dok će plaće ostati iste.

S druge strane, Natali Ilieva, studentica političkih znanosti iz PernikIlieva vjeruje da će prelazak na euro biti pozitivan za društvo. "Ovo je korak naprijed za nas. Pomoći će jačanju gospodarstva i boljoj povezanosti s ostatkom Europe", kaže Ilieva, dodajući da će euro olakšati putovanja i svakodnevno poslovanje. Također ističe da bi političari trebali uložiti više truda u obrazovanje građana o promjeni valute i sprječavanje zloupotreba.

Yana Tankovska, umjetnica iz Sofije koja se protivi uvođenju eura, smatra da bi to moglo biti loše za zemlju. "Eurozona je na rubu propasti i smatram da nije pravi trenutak za pridruživanje. Mnoge zemlje koje su već uvele euro sada imaju ozbiljne probleme, a mislim da ćemo i mi završiti u istoj situaciji", izjavila je Tankovska. Ona se također boji da će povećanje troškova života biti velika prijetnja za obiteljski budžet.

Katarina Nikolić i Metodi Metodiev partneri su u slastičarnici u Sofiji. Optimistični su u vezi s prelaskom na euro. "Za nas, kao malu tvrtku, mislim da neće biti velikih promjena. Bilo bi pozitivno za gospodarstvo ako prijelaz bude dobro upravljan", kaže Metodiev. Nikolić, koja je živjela u Italiji, dodaje kako se ne boji poskupljenja jer smatra da će eurozone donijeti veću stabilnost i transparentnost.

Dok su neki Bugari entuzijastični u vezi s uvođenjem eura, vjerujući da će to donijeti ekonomsku stabilnost i povezanost s ostatkom Europe, drugi strahuju od mogućih negativnih ekonomskih posljedica, poput poskupljenja i inflacije. Zajedničko mišljenje svih je da će političari morati poduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurali glatku tranziciju i pomogli građanima u adaptaciji na novu valutu.