SPREMNI SU

Rafalei preuzimaju! MORH objavio od kad počinju s nadzorom hrvatskog zračnog prostora

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 10:51

Nadzor su u prijelaznom razdoblju obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane

Republika Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (Air Policing) višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale u sklopu NATO-ovog integriranog sustava i proturaketne obrane NATINAMDS-a, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane (MORH). "Intenziprotuzračnevnom obukom osoblja u procesu uvođenja u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog zrakoplova Rafale postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a", poručuju iz MORH-a.

Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima. Hrvatska je 2021. kupila 12 rabljenih Rafalea F3R za 1,13 milijardi eura. Prvi su isporučeni 2023., a posljednji, dvanaesti, stigao je u travnju ove godine.

Tijekom prijelaznog razdoblja obuke hrvatskih pilota, mirnodopska zadaća nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora privremeno se provodila iz zrakoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a, u Italiji i Mađarskoj. Nadzor su obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane.

Hrvatska, podsjeća MORH, nije imala financijske troškove za privremeni nadzor svog zračnog prostora jer je jedan od modela u NATO-u da susjedne zemlje provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje.

Ključne riječi
Rafalei

AN
AnimaTor
12:20 27.12.2025.

Konaćno hrvatski avioni sa hrvatskim pilotima na hrvatskom nebu. Super

ZD
ZDRU
12:21 27.12.2025.

"Intenziprotuzračnevnom" ???

Avatar Aurel
Aurel
11:04 27.12.2025.

"susjedne zemlje provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje." - hahahahaha... tko u OVO povjeruje - nema mu spasa!!! ne postoji na ovom svijetu država koja bi besplatno trošila resurse aviona, vrijednih milijarde dolare, na zaštitu tuđe teritorije. noo way. svaki avion ima strogo propisan maksimalni broj sati leta... i nakon toga avion ide u otpad. jer više ne zadovoljava sigurnosne propise. kraj priče

