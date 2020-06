Markotić: Ovaj smo put sve zatvorili zbog panike, ali sljedeći put neće biti tako

Tri dana za redom Hrvatska nije imala novooboljelih, no to i dalje ne znači pobjedu, upozoravaju stručnjaci koji navode kako je potrebno 14 dana bez novooboljelih da se može proglasiti kraj epidemije.

- Ne bi trebalo biti oboljelih, ali mislim da smo već u izvrsnoj situaciji gdje više dana nema novooboljelih i mislim da smo zasad sigurna zemlja. To nas sve može veseliti i hrabriti, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" Alemka Markotić za RTL.

Komentirala je nadolazeću turističku sezonu.

- Od straha nema puno koristi. Treba pratiti situaciju i provoditi mjere. Kao razumni ljudi moramo paziti, ali ako uzmemo informaciju koju smo možda zanemarili zbog korone jest da tisuće i milijuni ljudi putuju ditijekom gone i ti putnici prenose različite infektivne bolesti. Postoji cijela struka koja se naziva "putnička medicina" - nadometnula je.

VIDEO: Alemka Markotić: Moguće je da se cjepivo za koronavirus proizvodi u Imunološkom zavodu

Upitana ako se osoba zarazi na Cipru ima besplatno liječenje, što ako se isto dogodi u Hrvatskoj, navela je: - Cipar ne mogu komentirati, ali mislim da pacijentu nije bitno što ima besplatno liječenje ako se tamo zarazi. Mi moramo pratiti situaciju, detektirati oboljele, laboratoriji su razvijeni u cijeloj zemlji... Dakle, možemo se kvalitetno nositi s tim.

O cjepivu

- Netko ga prvo treba napraviti i pustiti u promet, a to nije realno iduće dvije do tri godine. U kratkom postupku možda ima dva kandidata iz SAD-a i Velike Britanije, no da bi ih se proizvelo u dovoljnim količinama i da bi se odgovarajuće testiralo, proći će dosta vremena - ističe Markotić pa spominje drugi val: - Racionalnim postupanjem ćemo se bolje zaštititi. Pripremljeniji smo, imamo dijagnostiku i iskusniji. Prvi put smo zatvorili sve zbog panike, ali sljedeći put neće biti tako. Ako COVID bude u cirkulaciji, morat ćemo biti spremni odraditi sve bez zatvaranja.

Kako ističe, sad smo pametniji i upoznati smo s rizičnim faktorima kao što su starost, pretilost, kronične bolesti...

O svojem mogućem političkom angažmanu, Markotić je kazala kako je nije kontaktirao Andrej Plenković i kako ostaje u medicini.