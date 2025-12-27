Naši Portali
POBJEGAO U LISABON

Horor na obiteljskom odmoru: Tinejdžer nasmrt izbo oca, maćehu i sestru u apartmanu

27.12.2025.
u 11:13

Na temelju toga izvršen je europski uhidbeni nalog njemačkog pravosuđa. O mogućem motivu u početku nije bilo službenih informacija

Ljetovanje jedne njemačke obitelji na Zelenortskim Otocima završilo je tragedijom. Kako je izvijestila portugalska policija, a prenosi  Spiegel, tri člana obitelji pronađena su izbodena u svom apartmanu za vrijeme odmora. Osumnjičeni za ubojstvo je 19-godišnji sin, koji je uhićen u Lisabonu.

Njemački državljanin osumnjičen je da je nožem ubio svog oca, njegovu ženu i njihovu posvojenu kćer, priopćila je portugalska policija. Na temelju toga izvršen je europski uhidbeni nalog njemačkog pravosuđa. O mogućem motivu u početku nije bilo službenih informacija.

Prema izvještaju državne portugalske novinske agencije Lusa, zločin se dogodio u utorak na otoku São Vicente, gdje je obitelj bila na odmoru. Prije nego što su tijela pronađena u apartmanu, osumnjičeni je otputovao u Lisabon. Mladić pati od psihičkog poremećaja, izvještava Lusa, pozivajući se na policiju Zelenortskih Otoka. 

Sretan završetak potrage za 11-godišnjim dječakom, oglasila se policija: Živ je i zdrav
Ključne riječi
Portugal ubojstvo

Komentara 1

Avatar juma
juma
12:09 27.12.2025.

Strašno. Ovo su postale vijesti na dnevnoj bazi. Moraju se promijeniti standardi za medicinski tretman psihičkih bolesnika, jer je ovakva situacija neodrživa.

