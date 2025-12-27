Horor na obiteljskom odmoru: Tinejdžer nasmrt izbo oca, maćehu i sestru u apartmanu

Ljetovanje jedne njemačke obitelji na Zelenortskim Otocima završilo je tragedijom. Kako je izvijestila portugalska policija, a prenosi Spiegel, tri člana obitelji pronađena su izbodena u svom apartmanu za vrijeme odmora. Osumnjičeni za ubojstvo je 19-godišnji sin, koji je uhićen u Lisabonu.

Njemački državljanin osumnjičen je da je nožem ubio svog oca, njegovu ženu i njihovu posvojenu kćer, priopćila je portugalska policija. Na temelju toga izvršen je europski uhidbeni nalog njemačkog pravosuđa. O mogućem motivu u početku nije bilo službenih informacija.

Prema izvještaju državne portugalske novinske agencije Lusa, zločin se dogodio u utorak na otoku São Vicente, gdje je obitelj bila na odmoru. Prije nego što su tijela pronađena u apartmanu, osumnjičeni je otputovao u Lisabon. Mladić pati od psihičkog poremećaja, izvještava Lusa, pozivajući se na policiju Zelenortskih Otoka.