Europski čelnici uvoze MAGA vrijednosti: Kako Trumpova ideologija razara kontinent i potpiruje raspad EU?

Tjedan dana nakon objave nove američke Nacionalne sigurnosne strategije, koja je Europsku uniju postavila kao protivnika, skupine krajnje desnice i desnih ekstremista u Europi izrazile su spremnost za uvoz MAGA ideologije na kontinent i rad na razbijanju EU-a. Zanimljivo je da ove političke frakcije ne samo da sebe nazivaju "patriotima", već su na putu da služe i američkom i ruskom predsjedniku, Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Nova američka strategija, zanimljivo, ne spominje Rusiju kao neprijatelja, što ostavlja prostor za vjerovanje da Trump Moskvu smatra potencijalnim partnerom, piše European Interest.

Trump nastoji podijeliti Europu kako bi njome imao veći utjecaj. On vodi trgovinski rat koji uništava radna mjesta u mnogim državama članicama EU-a, a više puta je izražavao divljenje prema Putinu. Dok Trump sanja o uspostavi autoritarnog režima u SAD-u, Putin je već diktator. Obojica su nelagodna s europskim vrijednostima koje su postignute velikim naporima i žrtvama europskog naroda. Štoviše, Trump zamišlja svijet u kojem se bogatstvo generira prvenstveno za njega, njegovu obitelj i njihove suradnike. Za njega je održavanje poslovnih odnosa s Putinom, koji kontrolira najveći teritorij na Zemlji, važnije od poštovanja ukrajinskog suvereniteta ili njegovanja dobrih odnosa s saveznicima.

Trumpove namjere bile su vidljive još prije nego što je razmatrao povratak na predsjedničku poziciju. Članovi ekstremnog MAGA pokreta već su otvoreno intervenirali u europskim izborima, podržavajući krajnje desne kandidate i stranke. Podržali su Alternativu za Njemačku (AfD)—stranku koju njemačke sigurnosne službe smatraju ekstremističkom - tijekom posljednjih njemačkih izbora, kao i kandidata kojeg podupire Kremlj na predsjedničkim izborima 2024. i fašističkog kandidata na rumunjskim predsjedničkim izborima 2025. Također su podržali Nacionalnu udrugu Marine Le Pen, kao i druge lidera krajnje desnice, uključujući Viktora Orbána, premijera Mađarske i Nigela Faragea u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dokument koji je objavljen nakon nove američke Nacionalne sigurnosne strategije, a koji vjerojatno potiče iz MAGA pokreta, spominje četiri zemlje u kojima bi SAD trebao povećati svoj utjecaj podržavajući "patriotske" snage i potičući njihovo napuštanje EU-a. Te zemlje uključuju Italiju, gdje premijerka Giorgia Meloni vodi Braću Italije, stranku s neofašističkim korijenima, Austriju, gdje Slobodarska stranka, stranka s neonačističkim korijenima, ima značajnu moć, Mađarsku i Poljsku, gdje je novi predsjednik Karol Nawrocki ultrakonzervativan i održava odlične odnose s poljskim ekstremnim desničarskim krugovima.

Zanimljivo je da gotovo sve ove stranke, osim Braće Italije, iskazuju nesklonost prema Ukrajini, suzdržavaju se od osude ruske invazije i često se usklađuju s interesima ruske vanjske politike. Također, važno je napomenuti da su mnogi Putinovi saveznici podržavatelji predsjednika Trumpa. Mnogi od njih, koji sebe često nazivaju "patriotima", mogli bi aktivno usmjeriti svoje protivljenje inicijativama Trumpove administracije i MAGA pokreta u obrani svojih vlastitih nacija. No, ne, oni preferiraju Trumpa i Putina pred Europom.

Dva nedavna primjera ilustriraju ovu dinamiku: Marine Le Pen, učinkovita liderica francuske Nacionalne udruge, i Markus Frohnmaier, član njemačkog parlamenta i vanjskopolitički glasnogovornik AfD-ove savezne parlamentarne grupe. Dana 12. prosinca, Le Pen i Jordan Bardella, član Europskog parlamenta i predsjednik Nacionalne udruge, sastali su se s Charlesom Kushnerom, američkim veleposlanikom u Francuskoj, kako bi razgovarali o programu svoje stranke i pogledima na budućnost Francuske.

„Cijenio sam priliku da naučim od @MLP_officiel i @J_Bardella o ekonomskom i socijalnom programu RN-a i njihovim pogledima na ono što čeka Francusku“, objavio je američki veleposlanik na platformi X. Le Pen je imala slične fotografije s Putinom, prihvatila je zajmove od ruskih banaka i čak je zamišljala obrambeni savez između Francuske i Rusije kada rat u Ukrajini završi.

Valérie Hayer, europarlamentarka i predsjednica liberalne grupe Renew Europe, istaknula je u objavi na X-u da „Trump želi podijeliti Europu kako bi njome bolje dominirao. On vodi trgovinski rat koji uništava radna mjesta u Francuskoj. Negira ukrajinski suverenitet. A RN? Podržava američkog predsjednika i služi kao njegov koristan idiot za uništavanje Europske unije. Tjedan dana nakon objave nove američke Nacionalne sigurnosne strategije, koja je EU postavila za neprijatelja, Marine Le Pen i Jordan Bardella prihvatili su služenje MAGA ideologiji. Lažni patrioti.“

Markus Frohnmaier, njemački zastupnik AfD-a, kojeg cijeni i Trumpova administracija, uključujući MAGA pokret, te ruske tajne službe, boravi u SAD-u s nekoliko drugih političara AfD-a koji su pozvani na godišnju MAGA Galu. U 2017., dva Kremljeva dokumenta opisana su u @derspiegel kao „parlamentarac pod našom potpunom kontrolom“.

Analitičari koji su sugerirali da bi povratak Trumpa kao predsjednika bio povezan s daljnjim savezništvom s Rusijom i pro-Putinovim političkim snagama u državama članicama EU-a bili su u pravu. U studenom 2024., češki predsjednik Petr Pavel izrazio je uvjerenje da će Donald Trump sklopiti dogovor s Vladimirom Putinom, no upozorio je da takav dogovor neće biti u najboljem interesu Češke, Europe ili Ukrajine.

Europska unija sada je pod napadima s više strana: od Trumpove administracije i Rusije s vanjske strane, te od njihovih proxyja unutar Europe, ponajprije krajnje desnih i ekstremnih desnih stranaka. Vrijeme je da europske demokracije reagiraju na ovu trajnu i akutnu eroziju naših temelja.