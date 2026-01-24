Italija prosvjedovala Švicarskoj nakon što je oslobođen vlasnik bara

Italija je u subotu uputila prosvjed Švicarskoj nakon što je vlasnik švicarskog bara zahvaćenog smrtonosnim požarom u novogodišnjoj noći pušten na slobodu uz jamčevinu te je opozvala svog veleposlanika u toj zemlji. Bračni par Jacques i Jessica Moretti, vlasnici bara Le Constellation u Crans-Montani, pod istragom su zbog ubojstva iz nehaja i drugih zločina nakon požara u kojem je poginulo 40 osoba, a ozlijeđeno više od 100, mahom tinejdžeri.

Jacques Moretti je pritvoren 9. siječnja, ali je u petak pušten uz jamčevinu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni opisala je njegovo oslobađanje "uvredom na sjećanje na žrtve novogodišnje tragedije i uvredom njihovim obiteljima". U baru je smrtno stradalo šest Talijana, uz 10 ozlijeđenih.

Talijanska vlada priopćila je u subotu da su Meloni i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani naložili talijanskom veleposlaniku da odmah kontaktira glavnog tužitelja u švicarskom kantonu Valais kako bi prenio talijansko "snažno ogorčenje" zbog Morettijevog puštanja na slobodu.

U priopćenju se dodaje da je sud donio ovakvu odluku unatoč ozbiljnosti navodnog zločina, riziku od bijega i mogućnosti ugrožavanja dokaza. "Cijela Italija traži istinu i pravdu te poziva na poduzimanje mjera s poštovanjem nakon ove katastrofe, koje u potpunosti uzimaju u obzir patnju i očekivanja obitelji", navodi se u priopćenju.

Meloni i Tajani također su naložili veleposlaniku Gianu Lorenzu Cornadu da se vrati u Rim kako bi se utvrdilo poduzimanje daljnjih mjera, dodaje se. Glasnogovornik švicarskog ministarstva vanjskih poslova nije bio odmah dostupan za komentar. Moretti je pušten uz jamčevinu od 200.000 švicarskih franaka i naloženo mu je svakodnevno javljanje na policiju.

Odvjetnici žrtava požara i njihovih obitelji rekli su da nemaju razumijevanja za sudsku odluku te dodaju da su njihovi klijenti zabrinuti zbog mogućnosti nestanka dokaza. Bračni par Moretti izrazio je žaljenje zbog tragedije i rekli su da će surađivati ​​s tužiteljima. Njihovi odvjetnici priopćili su da će bračni par Moretti "nastaviti ispunjavati sve zahtjeve vlasti".