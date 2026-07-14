Poznata strankinja o Hrvatskoj: 'Tko u ovoj zemlji radi kada svi samo sjede u kafićima i piju kavu?'

"Ako nešto povezuje sve te utjecaje, to je potreba za druženjem, naglasak na međuljudskim odnosima i činjenica da se jutarnja kava ne pije na brzinu iz papirnate čaše na putu do posla, nego sjedeći s prijateljima ili susjedima. Toliko je to izraženo da se ponekad u šali pitam: Tko u ovoj zemlji radi kada svi samo sjede u kafićima i piju kavu?" rekla je Wojtaszek.
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Zanimljivo kako su najveći stručnjaci za uhljebe često upravo privatnici koji imaju najviše vremena sjediti po kafićima i objašnjavati kako jedini oni rade.