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ZAPITALA SE

Poznata strankinja o Hrvatskoj: 'Tko u ovoj zemlji radi kada svi samo sjede u kafićima i piju kavu?'

Lumbarda: Velike vru?ine namamile u hladovinu i hladno pi?e
Foto: Paval Sain/24sata
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
14.07.2026.
u 22:04

"Ako nešto povezuje sve te utjecaje, to je potreba za druženjem, naglasak na međuljudskim odnosima i činjenica da se jutarnja kava ne pije na brzinu iz papirnate čaše na putu do posla, nego sjedeći s prijateljima ili susjedima. Toliko je to izraženo da se ponekad u šali pitam: Tko u ovoj zemlji radi kada svi samo sjede u kafićima i piju kavu?" rekla je Wojtaszek.

Ključne riječi
Poljska turizam

Komentara 1

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TO
TomoVinkovićbeatsIMT
22:13 14.07.2026.

Zanimljivo kako su najveći stručnjaci za uhljebe često upravo privatnici koji imaju najviše vremena sjediti po kafićima i objašnjavati kako jedini oni rade.

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