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ODUŠEVLJENA JE GRADOM

VIDEO Engleskinja posjetila Dubrovnik pa ostala u šoku: 'Ne mogu se načuditi onome što sam vidjela'

Engleska turistkinja
Foto: Screenshot/Instagram
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
15.07.2026.
u 20:11

Tijekom svog boravka u gradu snimila je snimku u kojoj opisuje dojmove iz stare gradske jezgre, a najviše ju je oduševio osjećaj sigurnosti, čistoća i uređenost grada te gostoljubivost lokalnog stanovništva.

Dubrovnik je još jednom privukao pažnju stranih posjetitelja, ovoga puta zahvaljujući videu jedne engleske turistkinje koji je izazvao pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Tijekom svog boravka u gradu snimila je snimku u kojoj opisuje dojmove iz stare gradske jezgre, a najviše ju je oduševio osjećaj sigurnosti, čistoća i uređenost grada te gostoljubivost lokalnog stanovništva.

Kako je istaknula u snimci, u Dubrovniku se osjećala toliko sigurno da bi ga bez problema posjetila i sama, iako je u ovom slučaju doputovala sa suprugom. "Znam da sam ovdje sa suprugom, ali bez problema bih došla i sama jer se osjećam potpuno sigurno", rekla je.

Posebno ju je iznenadilo što, kako je navela, u dubrovačkim ulicama nije doživjela neke od situacija koje turisti često susreću u velikim turističkim središtima, poput agresivnog nagovaranja prolaznika da uđu u restorane ili trgovine. Pohvalila je i odnos domaćina prema gostima, rekavši da su Hrvati među najpristojnijim ljudima koje je upoznala tijekom svojih putovanja. "Svi su tako prijateljski nastrojeni", kazala je.

Osim sigurnosti i ljubaznosti, velik dojam na nju ostavila je i čistoća povijesne jezgre. U videu pokazuje kamene ulice i detalje dubrovačke arhitekture, ističući kako su čak i manje uličice iznimno uredne. "Ne mogu se načuditi koliko je sve čisto, pod je tako čist, a istodobno izgleda tako starinski i autentično", poručila je. Pažnju su joj privukli i detalji poput tradicionalnih uličnih svjetiljki, za koje je rekla da dodatno pridonose posebnoj atmosferi grada. 

Inače, ovakvi pozitivni dojmovi stranih gostiju dolaze u vrijeme kada Hrvatska bilježi stabilne turističke rezultate. Prema podacima sustava eVisitor, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata. Među najposjećenijim destinacijama ponovno se ističe Dubrovnik, koji se uz Rovinj, Poreč, Zagreb i Split nalazi među vodećim hrvatskim odredištima prema broju ostvarenih noćenja.

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Ključne riječi
turistička sezona Dubrovnik turizam

Komentara 2

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JU
Jumbo
21:19 15.07.2026.

Još nema migranata švedski primjer pa i francuski kada je Maroko izgubio na prvenstvu.

Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
20:34 15.07.2026.

Uskoro stizu Pakistanci. Strpljena spasena.

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