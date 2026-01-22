Naši Portali
Postali smo zarobljenici egoizama

Istinski vođa pogubljenog svijeta jedini se može suprotstaviti šačici ljudi koja je ugrabila moć

FILE PHOTO: Pope Leo XIV holds a general audience in St. Peter’s Square at the Vatican
REMO CASILLI/REUTERS
Autor
Božo Skoko
22.01.2026.
u 18:00

Papa Lav XIV. ispunjava prazninu moralnog vodstva u otuđenom svijetu u kojem vladaju sila, moć, pragmatizam, licemjerje...

Kad se proljetos, nakon relativno kratkih konklava, na balkonu bazilike svetog Petra u Rimu pojavio novoizabrani papa Lav XIV. te izgovorio svoje pozdravno obraćanje, svijet je odahnuo, a pojavila se nada. Na čelu Katoličke crkve, zacijelo najutjecajnije vjerske zajednice na svijetu, dobili smo racionalnog i odgovornog čovjeka, koji plijeni skromnošću i odlučnošću, jasnoćom, ali i emotivnim pristupom, te koji se zauzima ne samo za budućnost Crkve već i za budućnost svakoga čovjeka, koji se vodi ne vlastitim i nacionalnim interesima, nego interesima čovječanstva, dobrotom i pravednošću. Bilo je to svojevrsno osvježenje, nakon što smo shvatili da suvremeni lideri najutjecajnijih država svijeta očito nisu dorasli izazovima vremena u kojem se nalazimo te su spremni zbog vlastitog ega ili uskih državnih interesa ugroziti međunarodni poredak i budućnost čovječanstva.

Ključne riječi
papa Franjo Vladimir Putin Donalda Trump papa Lav XIV.

Komentara 1


Avatar krcedolac
krcedolac
18:24 22.01.2026.

Nažalost kosti ispadaju iz ormara rimokatoličke crkve. Vidjeli smo crkvu na djelu zadnjih 2000 godina. Ratovi, progoni, osvajanja, inkvizicija....i ona je proizvod politike jer sve je na svijetu politika, a cilj svake politike je vlast, kako davno reče Machiavelli.

