Kad se proljetos, nakon relativno kratkih konklava, na balkonu bazilike svetog Petra u Rimu pojavio novoizabrani papa Lav XIV. te izgovorio svoje pozdravno obraćanje, svijet je odahnuo, a pojavila se nada. Na čelu Katoličke crkve, zacijelo najutjecajnije vjerske zajednice na svijetu, dobili smo racionalnog i odgovornog čovjeka, koji plijeni skromnošću i odlučnošću, jasnoćom, ali i emotivnim pristupom, te koji se zauzima ne samo za budućnost Crkve već i za budućnost svakoga čovjeka, koji se vodi ne vlastitim i nacionalnim interesima, nego interesima čovječanstva, dobrotom i pravednošću. Bilo je to svojevrsno osvježenje, nakon što smo shvatili da suvremeni lideri najutjecajnijih država svijeta očito nisu dorasli izazovima vremena u kojem se nalazimo te su spremni zbog vlastitog ega ili uskih državnih interesa ugroziti međunarodni poredak i budućnost čovječanstva.
Istinski vođa pogubljenog svijeta jedini se može suprotstaviti šačici ljudi koja je ugrabila moć
Papa Lav XIV. ispunjava prazninu moralnog vodstva u otuđenom svijetu u kojem vladaju sila, moć, pragmatizam, licemjerje...
Komentara 1
Nažalost kosti ispadaju iz ormara rimokatoličke crkve. Vidjeli smo crkvu na djelu zadnjih 2000 godina. Ratovi, progoni, osvajanja, inkvizicija....i ona je proizvod politike jer sve je na svijetu politika, a cilj svake politike je vlast, kako davno reče Machiavelli.