Ispovijest žene kojoj su odbili pobačaj: Došla sam doma, sjela i gledala u zid jer nisam bila sposobna ni za što

Zdravstveni sustav potresla je priča trudnice kojoj je u 24. tjednu trudnoće magnetskom rezonancijom na Svetom Duhu potvrđeno da beba u njezinoj maternici ima golemi maligni tumor na mozgu zbog kojega su joj šanse da će preživjeti male, a u najboljem slučaju neće se normalno razvijati.

- Pokušavam biti koliko toliko normalna zbog te bebice koja raste u meni i zbog svog prvog sina. Svi su slegnuli ramenima, nitko nije rekao ni da imam pravo da moj slučaj ode na etičku komisiju dok mi to nije rekla odvjetnica. Liječnica iz Svetog Duha mi je rekla da će dijete, ako i preživi, imati teška mentalna oštećenja, odnosno da će živjeti ‘kao biljka’. Ništa od toga nije napisala, pismeno sam dobila samo dijagnozu da ima progresivni tumor koji raste i pritišće mali mozak. Njegova glava je velika 10 centimetara, a tumor je šest puta četiri i raste skupa s njim. U zadnjoj rečenici je tek napisala da su prognoze za majku i za dijete vrlo nepovoljne. Nikakve druge upute mi nije dala - ispričala je žena za 24sata.

Danima je čekala dijagnozu. Od nje se očekivalo da danima strahuje od toga ima li njena beba zaista tumor ili ne. Sve jer su u tom trenutku bili praznici.

- Ovo traje od 19. travnja. Tad me doktorica hitno uputila na magnetnu rezonancu jer nešto nije bilo kako treba. Na Svetom Duhu je sutradan napravljena ta pretraga, a onda sam još devet dana čekala nalaz jer je pola njih spojilo uskršnje praznike, nije bilo pola doktora. Doktorica je rekla da je prema njima preliminarno to tumor. Kao, eto to ćemo vam sada reći, odite kući, živite normalno i vratite se tek za tjedan dana kad to još jedan doktor koji je neki radiolog pogleda. I sad ja trebam doći takva doma. Ja ne idem raditi, ne mogu voditi treninge i smijuljiti se s trbuhom do zuba. Ja sam doma, meni trpi posao, ne mogu raditi, ja sam privatnik. Nitko mi to neće nadoknaditi. Ja sad čekam da se oni svi skupa smisle. I na kraju sam dobila to da oni ne mogu napraviti ništa i da odem doma i da čekam da beba ili umre ili da kad ga rodim, ode na operaciju i nakon toga bude biljka. To su njihove detaljne upute s nalaza. Ili da odem u susjednu državu obaviti feticid gdje to rade bez problema. Etičko povjerenstvo niti jedne od tih bolnica nije dalo nikakav odgovor, a dostavili smo im sve potrebne podatke, u sve četiri bolnice prije tri dana - govori Mirela.

Ona sad ide u pravnu borbu jer joj nijedan liječnik nije rekao da po hrvatskom zakonu ima pravo na pobačaj. Na kraju će pobaciti u Sloveniji, gdje je odnos prema njoj dijametralno suprotan nego u Hrvatskoj.

- Svi govore da su im ruke vezane zakonom i da ili skupim novce za Sloveniju ili odem kući i čekam da umre u meni. Što da ja kažem 'hvala' na to? Došla sam doma, sjela i gledala u zid jer nisam bila sposobna ni za što - dodala je.

- Idem idući tjedan roditi, da se i on što manje muči i ja skupa s njim. Ne znam kakva bih bila da moram iznijeti trudnoću do kraja, mislim da bi me to još više slomilo. Tamo su mi dali detaljne i striktne upute, puni su poštovanja, humani su i iako je skupo, taj tretman je neopisivo drugačiji i nema nikakvih problema - opisuje.

Njena odvjetnica, Vanja Jurić, kaže da je Slovenija rješenje smo ako njihova pravna borba ne uspije u Hrvatskoj.

- Ako je moguće, želimo zahvat obaviti u Hrvatskoj. I ona to želi obaviti ovdje. Ovo je za nju i za sve žene u budućnosti - rekla je Jurić.

Podsjetimo o svemu se danas oglasilo Ministarstvo zdravstva. – Svakoj ženi u Hrvatskoj mora biti omogućen prekid trudnoće i nakon isteka deset tjedana ako za to postoje medicinski razlozi. Ministarstvo zdravstva poduzelo je sve aktivnosti kako bi se svakoj ženi u toj neizmjerno teškoj situaciji pružila adekvatna zdravstvena pomoć te ponovno skreće pozornost svim zdravstvenim ustanovama na obvezu pravodobnog i točnog informiranja pacijentica o njihovim pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti u Hrvatskoj – reagirao je ministar Vili Beroš.