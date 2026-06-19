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SDP I MOŽEMO PREDLOŽILI LALOVCA ZA VICEGUVERNERA

Lalovac: Ne možemo samo kritizirati, treba nešto pokušati napraviti

Kampanja SDP-a i Možemo! "Plenkovićeva inflacija" u Čakovcu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Autor
Petra Maretić Žonja
19.06.2026.
u 11:04

Nadalje navode kako u vodstvu HNB-a mora sjediti jaka osoba koja je djelima, a ne samo riječima, dokazala da ima imunitet na pritiske krupnog kapitala.

Zanimljiva informacija stiže iz dvije najjače oporbene stranke. SDP i Možemo predložili su jučer saborskom Odboru za izbor, imenovan je i upravne poslove da se bivšeg ministra financija Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a.

Ovaj prijedlog slučajno ili ne stigao je baš na dan kada je Vrhovni sud obznanio pravomoćnu odluku prema kojoj korisnici kredita u švicarskim francima, koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. A što je bio slučaj koji je upravo "proslavio" Borisa Lalovca obzirom da je on kao ministar financija 2015. godine ušao u bitku s bankama upravo zbog kredita u švicarskim francima. - Puno govorimo o rješenjima, upozorenjima, što dolazi, a ne možemo samo kritizirati. Nekada SE treba prihvatiti i neke funkcije i pokušati nešto napraviti-kazao je Lalovac za Večernji list. 

Inače, u objašnjenju SDP-ove odluke zbog čega Lalovca predlažu za viceguvernera stoji kako neće dopustiti da komercijalne banke podrede HNB svojim interesima, a na štetu građana i da ovim potezom dokazuju da SDP ima ljude i politike spremne okončati zarobljavanje institucija koje nanosi trajnu financijsku i sturkturalnu štetu hrvatskom društvu. - U godinama najveće krize, od pandemije do sadašnje inflacije, banke u Hrvatskoj su prijavile rekordne dobiti - oko 6 milijardi eura. HNB je kroz monetarni sustav, posebno kroz visoke kamate na višak likvidnosti i depozite, indirektno stvorio uvjete koji su značajno povećali prihode i dobit banaka. HNB ne smije biti produžena ruka bankarskih lobija-kažu u SDP-u. 

Idu i korak dalje i iako se viceguvernera, kao i guvernera bira u Saboru, otvoreno kritiziraju predloženi kadrovski smjer u HNB-u, aludirajući na  izbor Ante Žigmana za budućeg guvernera o čemu bi Sabor trebao glasati u petak. - Osoba koja sa sobom vuče ozbiljne propuste tijekom vođenja HANFA-e ne može ulijevati povjerenje potrebno za vođenje HNB-a-stoji u objašnjenju iz SDP-a gdje dodaju i kao problem činjenicu da je supruga budućeg guvernera HNB-a članica aktualne Vlade što predstavlja, kažu, nedopustivu koncentraciju moći unutar jednog obiteljskog i političkog kruga..

Nadalje navode kako u vodstvu HNB-a mora sjediti jaka osoba koja je djelima, a ne samo riječima, dokazala da ima imunitet na pritiske krupnog kapitala. - Boris Lalovac je dokazani stručnjak i borac protiv bankarskog profiterstva. Kada je bilo najteže, kada su deseci tisuća hrvatskih obitelji bili slomljeni pod teretom dugova u švicarskim francima, Lalovac je unatoč pritiscima međunarodnih financijskih krugova i lobija stranih banaka, proveo zakonsko rješenje koje je zaštitilo građane i prebacilo teret tamo gdje je i pripadao – na bankarske profit-kažu u SDP-u.

Ključne riječi
švicarski franak Možemo! SDP HNB

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