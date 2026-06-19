Hrvati odgovorili na 'škakljivo' pitanje: Otkrili su čime se bave i kolika im je plaća

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 1.790 eura, što je nominalni rast za 2,1 posto u odnosu na veljaču i porast za 6,7 posto u odnosu na ožujak 2025., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za ožujak ove godine iznosila je 1.497 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za ožujak ove godine isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.535 eura. Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.021 euro. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za ožujak ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.555 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 235 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 2.584 eura, što je porast za 2,3 posto u odnosu na veljaču i porast za 7,2 posto u odnosu na ožujak lani.

Nakon objave ovih podataka, jednog je korisnika Reddita zanimalo tko koliko zarađuje. "Potaknuto time kako je prosječna plaća u Zagrebu 1800 eura, pa me zanima kakvo je stanje kod vas? Ja osobno ne znam nikog da ima toliku plaću, ma da smo relativno mladi još pa je možda zbog toga", upitao je.

Javio mu se niz korisnika iz različitih područja. Primjerice, doktorand i asistent na fakultetu kazao je da ima plaću oko 1400 eura, pizza majstor otkrio da za 48 radnih sati zaradi oko 2600 eura, nastavnik u srednjoj školi 1450 eura, a odgojitelj 1550 eura. Stomatolog s četiri godine iskustva naveo je da zarađuje 2000 eura, dok asistentica i medicinska sestra u stomatološkoj ordinaciji kaže da ima plaću od 1300 eura. Jedan diplomirani arhitekt naveo je da dobiva 1400 eura, kuharica u vrtiću 950 eura, a inženjer građevine s tri mjeseca staža 1600 eura.

"Magistar sestrinstva, priznato samo 3 godine, operacijska sala, jutarnji rad od 7 do 15, plus 3 do 4 dežurstva 24 sata, plaća oko 2200-2300", "1700 eura sa 19 godina postavljam klima-uređaje, radno vrijeme od 8 do 15 sati, vikendi slobodni. Subote su dodatno plaćene ako želim raditi, s njima izađem na 2100 eura. Imam 9 mjeseci staža", "3 posla, konobar 4h dnevno cca 700 eura (bez bakše), čišćenje kamp kućica cca 2400-2700 i u vinogradu 8.5 eura sat radim oko 5-8h dnevno)", još su neki od komentara korisnika Reddita.

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