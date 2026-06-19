Lažni broker ga uvjerio u sigurnu zaradu, Puljanin ostao bez više od 100.000 eura

Pulska policija istražuje novi slučaj investicijske prijevare u kojem je 65-godišnji muškarac ostao bez više od 100.000 eura. Prema dosad poznatim informacijama, muškarac je početkom travnja na internetu naišao na poveznicu koja je reklamirala savjetodavne usluge ulaganja u dionice. Nakon toga s njim je stupio u kontakt nepoznati muškarac koji se predstavio kao menadžer investicijskog fonda. Uvjerio ga je da na računalo instalira aplikaciju putem koje su, kako je oštećeni vjerovao, zajednički obavljali kupnju dionica.

Vjerujući da ulaže novac u financijski isplativ posao, 65-godišnjak je uplatio više od 100.000 eura. No kada se navodni menadžer prestao javljati, muškarac je posumnjao da je žrtva prijevare te je slučaj prijavio policiji. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja te tragaju za osobom ili osobama koje se dovode u vezu s ovim kaznenim djelom.

Iz Policijske uprave istarske ponovno upozoravaju građane na oprez pri internetskim ulaganjima. Podsjećaju kako su ulaganja u dionice i kriptovalute sama po sebi rizična, no dodatnu opasnost predstavljaju osobe koje se lažno predstavljaju kao brokeri, investicijski savjetnici ili predstavnici fondova. Građanima savjetuju da se prije bilo kakve uplate dobro informiraju i potraže neovisan financijski savjet.

Poseban oprez potreban je ako navodni brokeri obećavaju sigurnu i brzu zaradu, tvrde da je riječ o jedinstvenoj prilici koju treba odmah iskoristiti ili uporno nagovaraju građane na ulaganje iako nemaju iskustva u trgovanju. Sumnju bi trebale pobuditi i platforme na kojima nisu jasno navedeni kontakti, kao i pozivi s inozemnih brojeva na koje nije moguće uzvratiti poziv. Policija poručuje građanima da ne nasjedaju na obećanja o lakoj zaradi. Ako neka ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, vrlo je vjerojatno riječ o prijevari.