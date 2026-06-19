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POGOĐENI JOKER

Hrvat za šest eura osvojio više od 170 tisuća: Jedan potez donio mu jackpot

Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 11:52

Novo izvlačenje Eurojackpota održava se večeras, a jackpot iznosi 65 milijuna eura.

U 134. kolu dodatne igre Joker sreća je otišla u Viroviticu. Izvučen je dobitni Joker broj 260088, a upravo je on jednom igraču donio jackpot vrijedan 170.169,22 eura. Sretni dobitnik uplatio je dvije kombinacije Eurojackpota i dva Joker broja, za što je ukupno izdvojio šest eura. Kako je otkrio, Eurojackpot igra redovito, a uz njega najčešće bira i dodatnu igru Joker, obično s jednim Joker brojem. Ovoga je puta, međutim, odlučio dodati još jedan – i upravo se taj potez pokazao presudnim.

Osim Eurojackpota i Jokera, povremeno kupi i papirnate srećke. Nema, kaže, omiljeno prodajno mjesto, kao ni posebne navike pri odabiru brojeva. Listić uplati kada mu je usput, a izbor brojeva najčešće prepušta računalu. Unatoč velikom dobitku, ne namjerava mijenjati način igre. Da je osvojio jackpot doznao je provjeravajući rezultate na internetu. Priznaje kako isprva nije mogao povjerovati u ono što vidi, pa je listić provjeravao više puta.

“Bio sam u šoku i nevjerici. Nekoliko sam puta provjeravao listić jer nisam mogao vjerovati da je dobitak stvaran” rekao je dobitnik. Radosnu vijest najprije je podijelio sa suprugom, koja je također ostala iznenađena i presretna. Novac planira iskoristiti za potrebe obitelji, ulaganja u kuću, ali i za pomoć drugima, odnosno donacije u humanitarne svrhe.

Za njega, ističe, sreća ponajprije znači mir, sigurnost i bezbrižnost, mogućnost da bude okružen najbližima, bez svakodnevnih pritisaka i briga. I nakon ovog dobitka nastavit će igrati kao i dosad, uz nadu da bi mu se sreća mogla ponovno osmjehnuti. Novo izvlačenje Eurojackpota održava se večeras, a jackpot iznosi 65 milijuna eura. U igri Joker trenutačni jackpot iznosi 100.000 eura.
Ključne riječi
dobitnik joker jackpot Virovitica

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