KravataDres pokazuje iznimnu prilagodljivost i daje velike mogućnosti za dizajnerske varijacije

Je li hrvatski dres pogodan za stvaranje dizajnerskih inovacija ili pri dizajniranju treba trajno ostati sklon ponavljanju dosadašnjega dizajna? Takvo bi pitanje moglo polarizirati mišljenje hrvatske javnosti jer jedan bi dio javnosti mogao poduprijeti inovacije zbog njihove važnosti u gradnji hrvatskoga brenda, dok bi drugi dio mogao ostati sklon ponavljanju isključivo dosadašnjega dizajna. Nužno je uvažiti sva mišljenja te vidjeti postoji li mogućnost da se istodobno zadovolje suprotna viđenja. Nijedan dosadašnji hrvatski dres nije bio dizajnerska inovacija, osim dresa Miroslava Šuteja iz 1990. godine kada je prvi put definiran hrvatski dres s kvadratićima. Svi kasniji dresovi bili su dizajnerske inačice toga prvog hrvatskog dresa jer nikada nisu pridodali neki novi simbol hrvatske baštine. Da bi dizajn bio inovacija, mora donijeti novi element kojim se može prenositi nova poruka. Stoga je KravataDres prva i zasad jedina inovacija hrvatskoga dresa nakon dresa iz 1990. godine, jer uz šahovnicu uvodi još jedan simbol hrvatske baštine – kravatu, čime hrvatski dres dobiva potpuno novu misiju. Međutim, treba također naglasiti da je riječ o inkrementalnoj (djelomičnoj) dizajnerskoj inovaciji jer je prepoznatljivost hrvatskoga dresa potpuno očuvana. Radikalna dizajnerska inovacija ne bi ni imala smisla jer bi to moglo narušiti prepoznavanje brenda. Što se tiče brendiranja Hrvatske, KravataDres se uklapa u već provjereni koncept za brendiranje Hrvatske. Dosadašnjim reprezentacijskim dresovima Hrvatska je brendirala kvadratiće, a jednako tako može se brendirati Hrvatska kao domovina kravate.