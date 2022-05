Milijuni Amerikanki gube pravo na pobačaj, ljevica u šoku, desnica slavi

Rat u Ukrajini privremeno je u ponedjeljak navečer i u utorak sišao s naslovnica američkih medija te je na njih dospjela jedna od najkontroverznijih tema američke politike - pravo na pobačaj. Naime, portal Politico u ponedjeljak navečer objavio je procurjeli dokument Vrhovnog suda koji najavljuje da bi ta institucija uskoro mogla srušiti ključnu, 50 godina staru presudu koja je jamčila ženama u svim američkim državama pravo na pobačaj do 24. tjedna trudnoće. Odluči li se većina sudaca na taj potez, to ne bi značilo i zabranu pobačaja u cijeloj zemlji, već bi se Kongresu svake države SAD-a prepustilo pravo donošenja te odluke. Dogodi li se to, gotovo polovica američkih država najavila je trenutačnu zabranu pobačaja.

Radi se o gorućoj ideološkoj temi u SAD-u koja dijeli ljevicu koja smatra da je pobačaj ključno žensko pravo te desnicu koja vjeruje da bi se zabranom pobačaja zaštitilo nerođenu djecu. U duboko polariziranoj zemlji ova tema jedna je od najkontroverznijih, znatno više nego u usporedivim zapadnoeuropskim zemljama, i objavljeni dokument ispunio je jezom ljevičarske aktiviste i obradovao konzervativce, dok se američke institucije usporedo s razvojem događaja pitaju kako je moguće da je toliko važan dokument procurio iz inače poštovanog Vrhovnog suda.

'Slabi argumenti presude'

Vrhovni sud u poznatoj je presudi Roe protiv Wadea iz 1973. ženama u svim saveznim državama SAD-a osigurao pravo na pobačaj. Žene imaju pravo na pobačaj do 23. ili 24. tjedna trudnoće što je trenutak u kojem fetus postaje sposoban za život izvan maternice. U Hrvatskoj je pobačaj legalan do 10. tjedna trudnoće.

Vrhovni sud čini devetero sudaca, i nakon što je bivši predsjednik Donald Trump uz asistenciju Senata u tu instituciju postavio troje svojih saveznika, konzervativnih je sudaca šestero, a liberalnih troje. Valja reći da obje stranke, kao i opća javnost, samorazumljivim shvaćaju otvorenu ideološku svrstanost sudaca, što pak, smatraju neki, pridonosi polarizaciji društva.

Dokument objavljen u ponedjeljak predstavlja mišljenje jednog od konzervativnih sudaca većine, Samuela Alita. "Presuda Roe bila je jako pogrešna otpočetka", stoji u dokumentu. Alito smatra i da je presuda samo pridonijela razmiricama u društvu. Mišljenje, kako se dokument naziva, zapravo je obrazloženje presude koja se očekuje. Obrazloženje je napisano u veljači, a očekuje se da će Vrhovni sud o presudi Roe protiv Wadea odlučivati potkraj lipnja ili početkom srpnja. Obrazloženje je u ovoj fazi pisano za potrebe unutrašnje komunikacije među sucima, i nije jamstvo da će većina od petero sudaca zaista do srpnja glasati da se ukine nacionalno pravo na pobačaj, ali se tumači kao vrlo dobar indikator da bi se upravo to moglo dogoditi.

Curenje toliko važnog dokumenta je bez presedana i zgranulo je tamošnje analitičare. Zagovornici prava na pobačaj sumnjaju da je dokument u javnost pustio konzervativni zaposlenik suda kako bi onemogućio suce da se u međuvremenu predomisle, što se i dogodilo početkom devedesetih. Konzervativci pak misle da su liberali na sudu objavili dokument kako bi povećali pritisak na suce.

I zaista je došlo do trenutačnog povećanja pritiska. Odmah nakon objave Politica, ispred zgrade Vrhovnog suda u Washingtonu okupili su se protivnici i zagovornici prava na pobačaj, tražeći da se štiti prava žena ili nerođene djece, već prema svjetonazoru tih grupa. Jučer je i američki predsjednik Joe Biden podržao opstanak presude Roe.

Ukine li se do srpnja presuda, to bi imalo dalekosežne posljedice. Gotovo polovica saveznih država, najmanje njih 22, najavile su da bi u slučaju ukidanja presude automatski zabranile pobačaj. Ustanova Planned Parenthood procjenjuje da će 36 milijuna Amerikanki izgubiti pravo na pobačaj. Istraživači su procijenili da bi broj legalnih pobačaja izvedenih u zemlji, u slučaju ukidanja presude Roe, pao za 14%, izvještava The New York Times.

Pada broj pobačaja

U SAD-u se na tisuću žena između 15 i 44 godine izvede 11 pobačaja, i taj broj uglavnom pada. Osamdesetih je bio dvostruko veći. Većina Amerikanaca, prema istraživanjima, podržava legalnost pobačaja. Njih 59% smatra da bi trebao biti legalan u većini slučajeva ili u svim slučajevima, a 39% je protiv toga, prema istraživanju Pew Research Centera iz 2019. No, neka istraživanja pokazuju i da se većina Amerikanaca zalaže za veća ograničenja prava na pobačaj nego što ih dopušta presuda Roe.

Konzervativne publikacije poput National Reviewa istodolbno su pozdravile najavljeno ukidanje presude Roe i dopuštanje saveznim državama da same odaberu model nakon što dužnosnici dobiju legitimitet na izborima, ali su zapanjene činjenicom da je dokument procurio u javnost. Liberalni demokratski političari poput Nancy Pelosi i Chucka Schumera rekli su pak da bi ukidanje presude značilo i "najveće restrikcije prava u posljednjih 50 godina".

Kontroverzna i ključna presuda stara pola stoljeća

Roe protiv Wadea presuda je iz 1973. kojom je ozakonjeno ustavno pravo na pobačaj i otad je postala vrlo kontroverzna u društvu. Roe je bio pseudonim koji je dan Normi McCorvey, 22-godišnjakinji iz Teksasa koja je 1970. bila trudna noseći treće dijete te je zatražila pobačaj. Tužila je državu što joj to nije dopuštala. A Henry Wade bio je okružni tužitelj u Dallasu u Teksasu. Početkom 1973., Vrhovni sud presudio je da postoji ustavno pravo žena na pobačaj koje mora biti osigurano u svim saveznim državama SAD-a. Granica je postavljena najprije na 28 tjedana, a kasnije na 23 do 24. McCorney, koja je umrla 2017., kasnije je postala aktivistica protiv prava na pobačaj, ali je potkraj života priznala da je dobila novac kako bi se pridružila konzervativnim grupama. U međuvremenu je Vrhovni sud donio još nekoliko presuda o detaljima prava na pobačaj, ali presuda Roe protiv Wadea ostala je temelj te politike.

