'Invazija' na zagrebački Hipodrom: Stotine tisuća fanova prati 1000 dronova. Neki putovali 7 sati, otvarali bolovanja...

Da bi uživali na koncertu Marka Perkovića Thompsona , obožavatelji su pristigli ne samo iz svih krajeva Lijepe Naše nego i Europe, pa i s drugih kontinenata. Svoje su karte "uboli" mjesecima unaprijed, a danas ih se moglo vidjeti kako se, "naoružani" majicama omiljenog glazbenika i hrvatskim zastavama, u grupicama okupljaju po kafićima u centru Zagreba i na gradskim trgovima.

Uzbuđenje je gotovo opipljivo na ulicama metropole. U suvenirnicama u centru grada već danima su najtraženiji artikli majice s domoljubnim simbolima i stihovima pjesama popularnog pjevača. Na dan ih prodaju na stotine, govore nam u jednoj od njih. Ondje smo sreli i obožavatelje koji su došli po svoj "outfit".

– Slušao sam preporuke i došao ranije, očekujem spektakl kakav samo Thompson može napraviti. Otvorio sam bolovanje da dođem pa se radije ne bih slikao – kazao nam je Marko, koji je stigao iz Splita. Nešto više od 500 kilometara prešao je Robert Jurković, koji se jutros oko 4 sata zaputio iz sela u blizini Čapljine u Bosni i Hercegovini kako bi izbjegao moguće gužve pa je na vrijeme stigao u Zagreb.

– Trebalo nam je oko sedam sati, s obzirom na to da putujem s dvoje djece, bilo je važno da izbjegnemo moguće gužve. Nije zato bio problem ustati malo ranije – govori Robert. Put je brzo prošao i njegovoj kćeri Ani koja ga je, priznaje, većinom prespavala.

– Jedva čekam koncert, jako smo uzbuđeni i ja i brat Mirko – kazala je. Kafići u strogom centru grada danas su do 14 sati bili tek nešto puniji nego inače, a službeno zagrijavanje za koncert počelo je pak u 16 sati, kad je za sve otvorena fan zona na Bundeku. Prvi obožavatelji došli su i nešto ranije, a u hladovini su uživali uz glazbenu pratnju iz obližnjih velikih zvučnika.

Ore se Thompsonove pjesme Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Došao sam iz Njemačke, točnije iz Stuttgarta, u kojem već godinama živim i radim, ali srce mi je uvijek ovdje – u Hrvatskoj. Čim sam čuo da će Thompson imati koncert na Hipodromu, znao sam da to ne mogu propustiti. Ovo nije samo koncert, ovo je okupljanje Hrvata iz svih krajeva svijeta. Sjećam se još koncerata iz ranih 2000-ih, ali ovo će biti nešto posebno. Emocije, pjesme i zajedništvo... a kamo god pogledaš – zastave, dresovi, osmijesi. Svi smo kao jedan. Svi pjevamo iste stihove, svi osjećamo isto – kazao je Marko Ivić. Iz Münchena je, pak, došla Marija Zelić, koja je godišnji odmor uzela samo za koncert, prvi put nakon dugo vremena.

– Radim kao medicinska sestra u jednoj bolnici. Povela sam i 12-godišnjeg sina, da i on osjeti što znači biti dio ovakvog zajedništva. Da vidi, čuje i osjeti tu ljubav prema domovini. Jer nije isto slušati pjesmu preko slušalica u Njemačkoj i stajati ovdje, rame uz rame sa stotinama tisuća ljudi – rekla je.

Počelo je tako već u jutarnjim satima "nabrijavanje" za koncert koji, podsjetimo, počinje večeras u 21 sat te bi trebao trajati oko tri sata. Izvedbu bi trebao pratiti i pravi svjetlosni i pirotehnički spektakl, u pojedinim dijelovima nastupa moći će sudjelovati i sama publika, a sve će iz zraka "pratiti" više od 1000 dronova. Stotine tisuća ljudi tijekom jutra trebale bi krenuti prema Hipodromu, a kako bi sve prošlo na što sigurniji način, važno je pridržavati se svih mjera i upozorenja policije, Grada Zagreba te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pričali smo s fanovima Thompsona, ima ih iz Njemačke, Švicarske... 'Ovo je povijesni trenutak za nas Hrvate' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dežurne službe spremne su već danima. Ministarstvo unutarnjih poslova u "Kockici" na Prisavlju organiziralo je stožer za provedbu mjera sigurnosti, iz kojeg će se koordinirati sve hitne službe. U velikoj prostoriji nalaze se računala i niz ekrana koji će pratiti slike s dronova i stanje na cestama, a s posebnog ekrana promatrat će se kretanje i pozicija svih raspoloživih snaga. Komunikacija će se održavati na pet različitih modusa, od fiksne telekomunikacije, preko tetra sustava pa nadalje.

– U svakom će se trenutku moći dobiti bilo koga. MUP je izradio i vlastitu virtualnu mobilnu mrežu, to su dodatni mobiteli s karticama. Svrha je komunikacija – objašnjeno je pri obilasku stožera. U proširenom dijelu stožera nalazi se još računala i još ekrana, a ondje će sjediti pripadnici svih dežurnih služba. S krova zgrade postoji direktan pogled prema Hipodromu i pokriva cijelo područje Novog Zagreba. U logistiku i sigurnost događaja uključeno je ukupno oko 14.000 ljudi.

– Ovo je prvi put da se na ovakav način pripremamo. Imali smo papu, Busha, ali ovako nešto još nismo radili – rekao je Marjan Vukušić, načelnik IT sektora u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ono što je najvažnije, konsenzus je svih uključenih u organizaciju koncerta naoružati se strpljenjem, a budući da se koncert održava na sunčan i vruć dan, ključno je zaštititi se od dehidracije i drugih ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Zato bi svi posjetitelji koji putuju na Hipodrom sa sobom trebali imati vodu, kremu za sunčanje te terapiju za kroničnu bolest. Treba paziti na sebe i druge, posebno najmlađe, te je uputno uvijek sa sobom imati i osobni dokument.

– Ako se ne osjećate dobro ili primijetite da je nekome potrebna medicinska pomoć, odmah se javite najbližem timu hitne medicinske službe ili bilo kojem djelatniku organizacije koji će vas odmah uputiti do medicinskog tima. Na Bundeku će se nalaziti vozila hitne medicinske službe, na Hipodromu će medicinski timovi biti smješteni ispod tornjeva koji su gusto raspoređeni na parteru i bit će označeni crvenim križem. Osoblje Crvenog križa nalazit će se u koridorima između sektora partera. Ako osjetite bilo kakve zdravstvene tegobe ili primijetite osobu kojoj je potrebna medicinska pomoć, dođite do najbližeg tornja kako bi se vama ili drugima pružila potrebna medicinska pomoć. Ako ne možete doći do tornja, pokušajte se približiti ogradi koja se proteže duž cijelog Hipodroma. Na tome koridoru na raspolaganju su vam timovi Crvenog križa ili drugi djelatnici koji sudjeluju u organizaciji, a koji će vas otpratiti do najbližeg medicinskog tima.

Pri dolasku na koncert i nakon njegova završetka budite strpljivi. Krećite se polako i oprezno te pazite na osobe oko sebe – uputa je HZJZ-a. Ako je nekome potrebna pomoć, nema potrebe za zvanjem broja 112, jer će sve službe biti na Hipodromu ili u njegovoj okolici. Improvizirana bolnica za prihvat lakših medicinskih slučajeva organizirana je u paviljonu 25 Zagrebačkog velesajma, a u njoj mjesta ima za 200 pacijenata. U stanju pripravnosti je i medicinski helikopter koji bolesnike može transportirati u bolnicu u Dubravi.

FOTO Pogledajte atmsoferu iz centra Zagreba - na špici svi pjevaju 'Čavoglave'

Na put prema koncertnoj zoni većina će morati krenuti već ujutro, i to pješice, pa se tako očekuje priljev više stotina tisuća ljudi koji će satima hodati prema Novom Zagrebu. Zbog toga će na snazi biti privremena regulacija prometa, koja će se primjenjivati po faznosti. Javni prijevoz također će biti obustavljen u velikom dijelu grada, no prometna veza s Novim Zagrebom i dalje će postojati. Iz ZET-a su ipak zamolili sve koji mogu da na Hipodrom dođu pješice te da vožnju tramvajem i autobusom prepuste starijima, trudnicama i teško pokretnima. Za posjetitelje će tijekom dana biti izuzetno važan pristup pitkoj vodi. Uz sedam autocisterni koje će se kretati širom zonom gdje će se zadržavati posjetitelji, na 40 postojećih hidranata bit će postavljeni setovi slavina kako bi posjetitelji mogli imati pristup pitkoj vodi. Hidranti sa slavinama bit će označeni balonima postavljenima na tri metra visine s natpisom "voda za piće", a detaljan pregled lokacija dostupan je na web-stranici regulacije.zagreb.hr.

– Preporučujemo posjetiteljima koncerta da sa sobom ponesu višekratnu ambalažu/bočice kako bi u njih mogli natočiti vodu – poručili su iz Zagrebačkog holdinga. Produljuje se i radno vrijeme javnih toaleta tijekom nadolazećeg vikenda. Ukupno 14 javnih toaleta bit će otvoreno i tijekom dana i sljedeće noći. Radi osiguravanja prolaska vozila hitnih službi, pauk-služba podružnice Zagrebparking pojačano će raditi tijekom trajanja posebne prometne regulacije. Na Hipodrom će se ulaziti u poslijepodnevnim satima kroz 470 – 520 ulaza s četiri točke. Zabranjeno je, ponavljamo, unijeti obilježja i predmete koji pozivaju na nesnošljivost, rasizam ili ekstremističke ideologije, pirotehnička sredstva, oružje, velike torbe i koplja za zastave.