PORAST ONLINE PREVARA

Internet-prevaranti godišnje naivnima ukradu 850 milijuna €

VL
Autor
Ivana Jakelić
12.11.2025.
u 18:30

Jedna kriminalna skupina otvorila je 49 milijuna online računa za prijevare

Dobar dan. Zovem vas iz riječke bolnice. Zaprimili smo vašu kćer koja je nastradala u prometnoj nesreći. Hitno joj treba operacija. No ta operacija stoji 30.000 eura. Netko će doći do vas po taj novac jer ako vašu kćer ne operiramo, mogla bi umrijeti – riječi su koje je početkom listopada preko telefona izgovorila nepoznata žena svojoj sugovornici. A ta sugovornica bila je 88-godišnja gospođa koja ima kćer i koja se, čuvši sve to, prestrašila. I pomislila da je istina sve što joj je izgovorila osoba koja ju je nazvala. Jer nije imala razloga sumnjati u nekoga tko joj se predstavio kao osoba zaposlena u bolnici.

Ključne riječi
policija europol krađe lažni SMS online prevare

