Internet-prevaranti godišnje naivnima ukradu 850 milijuna €

Dobar dan. Zovem vas iz riječke bolnice. Zaprimili smo vašu kćer koja je nastradala u prometnoj nesreći. Hitno joj treba operacija. No ta operacija stoji 30.000 eura. Netko će doći do vas po taj novac jer ako vašu kćer ne operiramo, mogla bi umrijeti – riječi su koje je početkom listopada preko telefona izgovorila nepoznata žena svojoj sugovornici. A ta sugovornica bila je 88-godišnja gospođa koja ima kćer i koja se, čuvši sve to, prestrašila. I pomislila da je istina sve što joj je izgovorila osoba koja ju je nazvala. Jer nije imala razloga sumnjati u nekoga tko joj se predstavio kao osoba zaposlena u bolnici.