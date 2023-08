Incident u splitskoj luci: 'Kolega taksist me nokautirao pred strankama, sve sam prijavio policiji'

Do težeg incidenta došlo je ove srijede u splitskoj gradskog luci u kojoj je teže ozlijeđen jedan taksist. Kako je napadnuti čovjek ispričao za Dalmatinski portal, njega je navodno napao kolega koji radi na crno i nije platio Lučkoj upravi koncesiju za obavljanje djelatnosti.

- Stigao je katamaran s putnicima s Hvara. On me prvo verbalno napao i opsovao, a potom me je nekoliko puta udario šakom u glavu. Sve se dogodilo kada sam krenuo uzeti kufer strankama. Od udaraca sam pao na zemlju i nakratko izgubio svijest. Sve sam prijavio policiji. Napad se zbio pred zaštitarima Lučke uprave. Nisu reagirali. Mi smo Lučkoj upravi platili za obavljanje djelatnosti na njihovom području, ali nemamo nikakvu zaštitu, samo dobijamo batine. Sličan je napad bio i prošlog tjedna. Ja se za dva, tri dana vraćam na cestu, što ću, moram raditi - ispričao je.

Policija je na upit portala potvrdila kako je došlo do incidenta u kojem je 33-godišnjak narušavao javni red i mir te verbalno i fizički napao 26-godišnjaka.

- 33-godišnjak je kriminalistički obrađen i protiv njega će nadležnom Općinskom prekršajnom sudu biti podnesen optužni prijedlog zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te mu je izdana naredba o određivanju mjere opreza u odnosu na oštećenog - odgovorila je policija.

