Rusija je pretrpjela "više gubitaka od bilo koje velike sile u bilo kojem ratu od Drugog svjetskog rata", prema novom izvješću Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), u kojem se navodi da je Moskva platila visoku cijenu za samo ograničene teritorijalne dobitke u gotovo četiri godine rata. Izvješće CSIS-a, neprofitne organizacije za istraživanje politika osnovane u jeku Hladnog rata 1962. i sa sjedištem na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu, objavljeno je 27. siječnja te procjenjuje da su ruske snage pretrpjele gotovo 1,2 milijuna žrtava - uključujući poginule, ranjene ili nestale vojnike - otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju u veljači 2022. Čak 325.000 ruskih vojnika je ubijeno, navodi se u izvješću.