SULUDA INVAZIJA

Za ruskih 1,2 milijuna žrtava u Ukrajini, evo koliko su metara dnevno napredovali na frontu

Autor
Danijel Prerad
29.01.2026.
u 14:28

„Trenutačnim tempom, kombinirane ruske i ukrajinske žrtve mogle bi doseći dva milijuna do proljeća 2026.", pokazuje izvješće Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS

Rusija je pretrpjela "više gubitaka od bilo koje velike sile u bilo kojem ratu od Drugog svjetskog rata", prema novom izvješću Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), u kojem se navodi da je Moskva platila visoku cijenu za samo ograničene teritorijalne dobitke u gotovo četiri godine rata.  Izvješće CSIS-a, neprofitne organizacije za istraživanje politika osnovane u jeku Hladnog rata 1962. i sa sjedištem na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu,  objavljeno je 27. siječnja te  procjenjuje da su ruske snage pretrpjele gotovo 1,2 milijuna žrtava - uključujući poginule, ranjene ili nestale vojnike - otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju u veljači 2022. Čak 325.000 ruskih vojnika je ubijeno, navodi se u izvješću.

Ključne riječi
žrtve Putin invazija rat Rusija Ukrajina

Avatar Heisenberg
Heisenberg
15:20 29.01.2026.

Ni Gebels vam nije ravan, odvratni lažovi i ratnohuškači!

Avatar EU Balija
EU Balija
15:39 29.01.2026.

Jesu li priložili i jedan dokaz za ove cifre? Ili je ovo vjerujte nam na riječ!

RA
radijatori
14:38 29.01.2026.

..."ruskih 1,2 milijuna žrtava u Ukrajini", pa... otprilike tako, kad u "Ruse" ubrojimo Velikoruse, Maloruse, Bjeloruse, Crnoruse, Crvenoruse i Novoruse. Tko išta o ovoj temi zna, razumjet će.

