Netko iz Hrvatske je pogodio sve brojeve i osvojio 80.000 eura: Evo gdje je uplaćen dobitni listić

U 181. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 koji su igraču iz Đakova donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000,00 eura. Igrač je odigrao tri kombinacije, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 3,90 eura dobio 80.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Starčevićeva 4 B u Đakovu.
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