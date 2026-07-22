Policija se oglasila o skandalu u Primoštenu: 71-godišnjak drvenom kutijom namjerno udario u dječja kolica, završio na sudu

Policija je završila kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim muškarcem zbog incidenta u Primoštenu, gdje je, prema utvrđenim okolnostima, drvenom kutijom za dostavu hrane namjerno udario u prazna dječja kolica stranih državljana ispred ugostiteljskog objekta.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik utvrdili su kako se događaj zbio 17. srpnja u poslijepodnevnim satima u staroj gradskoj jezgri Primoštena. Muškarac je osumnjičen za počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Incident je ranije privukao pažnju javnosti nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj se vidi muškarac kako drvenim reklamnim konstrukcijama udara u dječja kolica ispred gostiju susjednog ugostiteljskog objekta.

Prema navodima Općine Primošten i svjedočenjima mještana, muškarac je nosio drvene reklamne panoe ugostiteljskog objekta te je njima udario u kolica koja su se nalazila ispred gostiju. Nakon toga jedan od gostiju ustao je i krenuo prema njemu, no snimka je završila prije nego što se vidi nastavak događaja.

Iz Općine Primošten ranije su osudili takvo ponašanje i pozvali nadležne institucije da utvrde sve okolnosti incidenta, istaknuvši kako sigurnost građana i posjetitelja mora biti prioritet. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 71-godišnjak je 22. srpnja uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.