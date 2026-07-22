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DIVLJAŠTVO U STAROJ JEZGRI

Policija se oglasila o skandalu u Primoštenu: 71-godišnjak drvenom kutijom namjerno udario u dječja kolica, završio na sudu

Ugostitelj udara kolica
Društvene mreže
VL
Autor
Mateja Papić
22.07.2026.
u 17:20
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Zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 71-godišnjak je 22. srpnja uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Policija je završila kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim muškarcem zbog incidenta u Primoštenu, gdje je, prema utvrđenim okolnostima, drvenom kutijom za dostavu hrane namjerno udario u prazna dječja kolica stranih državljana ispred ugostiteljskog objekta.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik utvrdili su kako se događaj zbio 17. srpnja u poslijepodnevnim satima u staroj gradskoj jezgri Primoštena. Muškarac je osumnjičen za počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Incident je ranije privukao pažnju javnosti nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj se vidi muškarac kako drvenim reklamnim konstrukcijama udara u dječja kolica ispred gostiju susjednog ugostiteljskog objekta.

Prema navodima Općine Primošten i svjedočenjima mještana, muškarac je nosio drvene reklamne panoe ugostiteljskog objekta te je njima udario u kolica koja su se nalazila ispred gostiju. Nakon toga jedan od gostiju ustao je i krenuo prema njemu, no snimka je završila prije nego što se vidi nastavak događaja.

Iz Općine Primošten ranije su osudili takvo ponašanje i pozvali nadležne institucije da utvrde sve okolnosti incidenta, istaknuvši kako sigurnost građana i posjetitelja mora biti prioritet. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 71-godišnjak je 22. srpnja uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

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Ugostitelj udara kolica
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Ključne riječi
ugostitelj dječja kolica Primošten

Komentara 3

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Avatar Zgubider..
Zgubider..
18:06 22.07.2026.

Nemre smislit turiste, pogotovo u susjedovom restoranu, al bez njihovih Eura ne može. Gadne su to muke...

PO
Polarus
18:27 22.07.2026.

kažu... zadrti hdzovac...

VR
Vruljica
18:02 22.07.2026.

Ništa nego divljak.

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