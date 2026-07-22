Europska velesila strahuje od kolapsa: 'Nestašica hrane udaljena je samo 10 dana, djeca dolaze gladna u školu'

Britanski farmeri upozoravaju da bi ekstremne vremenske prilike, poremećaji u opskrbnim lancima i globalni sukobi mogli dovesti do ozbiljnih problema u opskrbi hranom, dok stručnjaci pozivaju vladu da prehrambenu sigurnost tretira kao pitanje nacionalne sigurnosti.

Znakovi sve veće nesigurnosti u opskrbi hranom, prema stručnjacima, već su vidljivi u svakodnevnom životu građana. U britanskim trgovinama potrošači sve češće odustaju od kupnje osnovnih namirnica poput kruha, mlijeka, jaja i mesa zbog visokih cijena, dok se opskrba pojedinim proizvodima pokazuje nestabilnijom, navodi The Independent.

Poljoprivrednici upozoravaju da bi situacija mogla postati još teža zbog ovogodišnjih vrućina i suše koje ugrožavaju prinose. Glasnogovornik Nacionalnog saveza farmera (NFU) rekao je da bi događaji tijekom idućih desetak dana mogli imati značajan utjecaj na ovogodišnju žetvu. "Određena područja još nisu završila žetvu, pa ono što će se dogoditi tijekom sljedećih tjedan do deset dana može imati posljedice", rekao je predstavnik NFU-a.

Britanski stručnjaci za krizno upravljanje upozoravaju da prehrambena sigurnost više nije problem koji se odnosi samo na siromašnije zemlje, već predstavlja sve veći rizik i za razvijene države. U najnovijem britanskom registru nacionalnih rizika gubitak hrane zbog različitih kriznih scenarija spominje se 86 puta, u odnosu na 32 puta godinu ranije.

Procjena britanskog Zajedničkog obavještajnog odbora (JIC), prema dostupnom sažetku, upozorava da bi klimatske promjene i urušavanje ključnih ekosustava mogli u idućih pet godina izazvati ozbiljne probleme s opskrbom hranom. Britanija je posebno ranjiva jer uvozi između 45 i 50 posto hrane koju konzumira, zbog čega je izložena globalnim poremećajima, klimatskim katastrofama i problemima u međunarodnoj trgovini. "Promjene u lancima opskrbe i velike oscilacije cijena postaju nova stvarnost", navode stručnjaci, upozoravajući da je zemlja posljednjih desetljeća postala previše ovisna o uvozu hrane.

Među najvećim problemima ističu se nedostatak radne snage u poljoprivredi, rast troškova proizvodnje i klimatske promjene. Prema podacima NFU-a, 2022. godine na britanskim je farmama propalo hrane u vrijednosti oko 60 milijuna funti zbog nedostatka radnika za berbu, dok je više od 30.000 zdravih svinja moralo biti usmrćeno zbog manjka radnika u klaonicama. Farmeri posljednjih godina napuštaju proizvodnju, prodaju zemljišta ili ih prenamjenjuju za druge svrhe, uključujući solarne elektrane.

Dodatni pritisak stvaraju ratovi i geopolitičke napetosti. Stručnjaci upozoravaju da bi veći poremećaji u prometu energenata i trgovini, poput mogućeg zatvaranja Hormuškog tjesnaca, mogli izazvati lančanu reakciju – od rasta cijena goriva i gnojiva do poskupljenja hrane. Rat u Ukrajini također je snažno utjecao na globalno tržište hrane. Prije ruske invazije Ukrajina je bila jedan od najvećih svjetskih izvoznika žitarica i uljarica, no rat je ozbiljno poremetio proizvodnju i izvoz.

Empty shelves are seen at an M&S Food Hall in London, Britain, May 14, 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett Photo: Suzanne Plunkett/REUTERS Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

Problemi s hranom već pogađaju dio britanskog stanovništva. Nastavnici u siromašnijim područjima upozoravaju da djeca dolaze u škole gladna, dok se sve veći broj obitelji oslanja na programe pomoći za prehranu tijekom školskih praznika. Posebnu zabrinutost izaziva dostupnost dječje hrane, koja se smatra važnim pokazateljem stabilnosti opskrbnih lanaca. Nestašice adaptiranog mlijeka posljednjih su godina pogodile i Sjedinjene Američke Države, a u Velikoj Britaniji rast cijena doveo je do povećanja krađa tog proizvoda.

Britanske vlasti najavljuju nove mjere za jačanje otpornosti stanovništva na krizne situacije, uključujući kampanje kojima će se građane poticati na pripremu za moguće poremećaje u opskrbi, energiji ili komunikacijama. Stručnjaci smatraju da je jedan od mogućih odgovora jačanje domaće proizvodnje i koncepta "prehrambene suverenosti", odnosno veće oslanjanje na lokalne proizvođače. "Bez hrane nema ljudi. Ne mogu se donositi dobre odluke kada su ljudi gladni ili zabrinuti hoće li do hrane moći doći", upozoravaju stručnjaci, pozivajući vladu da prehrambenu sigurnost postavi među najvažnije nacionalne prioritete.