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NESTALI STRANCI

Pronađena dva tijela u Savi, za trećim strancem još se traga

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Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 11:31

Muškarci su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka

Pronađena su tijela dvojice od trojice stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi, doznaje RTL Danas te dodaje kako se potraga sada suzila na područje gdje su tijela nađena. Podsjetimo, muškarci su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka, nakon čega im se izgubio svaki trag.

Iz DVD-a Rugvica uputili su jučer apel građanima da se uključe ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku muškaraca. "Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave ili obavijeste policiju na broj 192 odnosno Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći", poručili su vatrogasci.
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Ključne riječi
Rugvica potraga Sava

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