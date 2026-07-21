Pronađena dva tijela u Savi, za trećim strancem još se traga

Pronađena su tijela dvojice od trojice stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi, doznaje RTL Danas te dodaje kako se potraga sada suzila na područje gdje su tijela nađena. Podsjetimo, muškarci su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka, nakon čega im se izgubio svaki trag.
Iz DVD-a Rugvica uputili su jučer apel građanima da se uključe ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku muškaraca. "Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave ili obavijeste policiju na broj 192 odnosno Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći", poručili su vatrogasci.Ljudi bruje o trenutku prije nego su Španjolci podigli trofej: Trumpovo ponašanje izazvalo je podsmijeh
TIK UZ MORE
FOTO Investicija iz snova na Pagu: Prodaje se kompleks sa šest apartmana i tri veza za brod
PRIVUKLA POZORNOST
FOTO Maja Šuput zagrlila tajanstvenog muškarca, pokazala kako uživa u jednom od najljepših hrvatskih otoka
BIVŠA MISICA
FOTO Seksi mama Renata zagolicala maštu, skakala u more i lizala sladoled. Ovo morate vidjeti
Večernji i Zepter vas nagrađuju