Pokrenuta istraga protiv policajke koja je odavala podatke o glasačima, traži se istražni zatvor

Uskok je pokrenuo istragu protiv policajke Marije Magaš zbog sumnje da je Kristini Bistričić, kćeri bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, te paškom ugostitelju i HDZ-ovu vijećniku Branimiru Pari Vidolinu odavala policijske podatke radi osiguravanja glasova na lokalnim izborima.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo kako je istraga pokrenuta na temelju prijave zadarske policije te da se trojka sumnjiči da je od siječnja do svibnja 2025. počinila zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Prema navodima Uskoka, istragom su obuhvaćeni 37-godišnja policijska službenica Policijske postaje Pag, 36-godišnja kći tadašnjeg gradonačelnika Grada Paga i 47-godišnji kandidat za gradsko vijeće Grada Paga.

Uskok precizira da je policajka, i sama članica izbornog stožera tadašnjeg HDZ-ova gradonačelnika Fabijanića, za potrebe osiguranja glasova na predstojećim lokalnim izborima, koristeći službene ovlasti, u najmanje 82 navrata provjeravala podatke osoba koje imaju prijavljeno prebivalište na Pagu i fotografirala podatke stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj koji ostvaruju pravo glasanja za predstavnike gradskog vijeća na lokalnim izborima.

Tužiteljstvo navodi da je policajka provjeravala podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova tijekom svog uredovnog radnog vremena, ali i izvan njega. Potom je tako pribavljene podatke koji nisu javno objavljivi i kojima nije dozvoljen pristup osobama izvan sustava MUP-a, u 66 navrata dostavljala Kristini Bistričić te u 16 navrata Pari Vidolinu, a sve kako bi se na temelju njih osiguralo što veći broj glasova listi koju je tada predvodio Fabijanić.

Uskok navodi da će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora za policajku, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove. Uskok je u lipnju prošle godine pokrenuo istragu protiv bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, njegova vozača te direktora paškog komunalnog poduzeća i vlasnika tvrtke preko koje su izvukli novac kako bi podmirili vozačev porezni dug.

Istražitelji su naveli da je na traženje vozača koji mu je bio i „osoba od povjerenja” Fabijanić kao gradonačelnik od 9. do 24. travnja dogovorio s direktorom gradske tvrtke i poduzetnikom, čija je tvrtka bila podizvođač, izradu dokumentacije o fiktivnim poslovima kako bi osigurali novac za podmirenje vozačeva poreznog duga.