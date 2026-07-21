Nevjerojatna scena kod Rogoznice: Policajac izgubio živce u prometu, izvadio pištolj i pucao u zrak

Policijski službenik koji je bio izvan službe uhićen je nakon incidenta u Rogoznici, gdje je, prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, zbog ranijih nesuglasica u prometu prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, u Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje. Utvrđeno je da je osumnjičeni policijski službenik u nedjelju, 19. srpnja, u poslijepodnevnim satima u Rogoznici, nakon prethodnih nesuglasica u prometu, zaprijetio trojici muškaraca. Tijekom sukoba iz službenog pištolja ispalio je jedan hitac u zrak.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Istovremeno, protiv trojice muškaraca uključenih u događaj podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni su dovedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Zbog cijelog događaja, sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe. Protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.