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PRIJETIO TROJICI MUŠKARACA

Nevjerojatna scena kod Rogoznice: Policajac izgubio živce u prometu, izvadio pištolj i pucao u zrak

Zagreb: 2. Međunarodni prosvjed za zabranu lova
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
21.07.2026.
u 18:40
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Zbog cijelog događaja, sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe. Protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.

Policijski službenik koji je bio izvan službe uhićen je nakon incidenta u Rogoznici, gdje je, prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, zbog ranijih nesuglasica u prometu prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, u Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje. Utvrđeno je da je osumnjičeni policijski službenik u nedjelju, 19. srpnja, u poslijepodnevnim satima u Rogoznici, nakon prethodnih nesuglasica u prometu, zaprijetio trojici muškaraca. Tijekom sukoba iz službenog pištolja ispalio je jedan hitac u zrak.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Istovremeno, protiv trojice muškaraca uključenih u događaj podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni su dovedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Zbog cijelog događaja, sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe. Protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.

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Ključne riječi
prijetnja Rogoznica pucnjava policija

Komentara 1

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JE
Jegermeister
18:54 21.07.2026.

Nas zanima u čemu je razlika između njega i one životinjice Dabra. Zašto bi protiv policajca trebao biti pokrenut bilo kakav postupak ako saborski zastupnik za isto djelo nije nikako kažnjen. Saborski zastupnik jbt.

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