Ministarstvo nema potvrdu o smrti Filipa Mihalića. Umro u Dominikanskoj Republici?

Poduzetnik Filip Mihalić (27) iz Gornjeg Kneginca u Varaždinskoj županiji navodno je preminuo u inozemstvu. Neki mediji neslužbeno su naveli da je umro u Kolumbiji, a potom da je riječ o Dominikanskoj Republici. U Ministarstvu vanjskih poslova poručili su da još nemaju potvrdu o smrti. U tijeku su intenzivne provjere te za sada nema službene potvrde informacije o smrti navedenog hrvatskog državljanina, kažu iz MVEP-a. Čim stigne potvrda, izvijestit će, dodaju.

Filip i otac Anđelko, bivši saborski zastupnik HDZ-a od 2008. do 2011., bili su uhićeni u siječnju prošle godine i pušteni na slobodu nakon mjesec dana jer više nije bilo osnove za produženje pritvora. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv obojice zbog krivotvorenja testova za Covid-19 vrijednih oko 450.000 tisuća eura, a Filipa je osumnjičen i za pranje novca. Istraživalo se poslovanje tvrtke Buryen povezane s njih dvojicom.

Teretilo ih se da su od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 kineskog proizvođača, ovlaštenog za stavljanje u promet na području EU. U optužnici je navedeno da su proizveli 1.326.000 komada neorginalnih testova koje su putem svoje tvrtke uvezli u Hrvatsku i prodali tvrtkama i ustanovama na području Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i Njemačke, tvrdeći da su originalni, ostvarivši time protupravnu imovinsku korist od preko 445.000 eura.

Mlađi Mihalić je od 10. siječnja 2023. do 3. studenoga 2023. u Varaždinu, u cilju prikrivanja porijekla protupravno stečenog novca koje je njegova tvrtka ostvarila prodajom neoriginalnih antigenskih testova, preko 445.000 eura isplatio sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti, a potom ga oročio u banci, tvrdilo je u optužnici Državno odvjetništvo, tražeći da se Filipu Mihaliću oduzme protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca u iznosu od 445.000 eura. Kako se pisalo, Filip Mihalić se biznisom počeo baviti još u srednjoj školi uvozeći tekstil iz Kine, a u intervjuima je govorio da je riječ o proizvodnji tekstila s nanotehnologijom. Povezao se s kineskim poslovnim partnerima preko kojih je uvozio testove i medicinski materijal. Poslovao je i u Turskoj.

05.09.2017., Varazdin - Filip Mihalic, inovator i zastupnik za proizvodnju tekstila s nanotehnologijom. r"nPhoto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Filip je nakon uhićenja u siječnju prošle godine pritvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, mogućnosti bijega i upornosti u činjenju djela i visokim iznosima, a otac Anđelko zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Regionalni tjednik lani je objavio da je Filip Mihalić godinu i pol proveo u Kolumbiji, te da je tijekom ispitivanja navodno rekao da je otputovao zbog pritisaka, odnosno medijskih napisa.

"Tijekom istrage, koja je bila tajna, ispitan je velik broj svjedoka, obavljena su brojna vještačenja, posebice vezano za sporne testove, a obavljeni su i izvidi u Turskoj i Kini. Među ključnim bili su iskazi iz Kine, gdje se navodno potvrdilo da Mihalići od tamošnje tvrtke nisu dobili licencu za testove", pisao je Regionalni tjednik. Pisalo se i da F. Mihalić vozi Lamborghini Huracan vrijedan oko 350.000 eura, s registarskim oznakama s njegovim inicijalima, te Mercedes G klase.