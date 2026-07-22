Tomislavu Šoljiću, optuženom da je Jozu Čabraju nagovorio na davanje lažnog iskaza, sudit će se u odsutnosti

Svi su stari znanci policije i pravosuđa, jedan je u bijegu godinama i u međuvremenu je postao jedan od najtraženijih bjegunaca u EU, neki su na izdržavanju dugogodišnjih kazni. Sve njih povezuje splitska kriminalna scena po kojoj godinama "ureduju", te USKOK koji ih sustavno proganja podižući optužnice protiv njih za ozbiljna kaznena djela. Jedna takva optužnica koju je USKOK lani u svibnju podigao protiv odbjeglog Tomislava Šoljića, Mihaela Baruna, Tončija Barišića, Mate Šukera i Josipa Čubelića zbog sprječavanja dokazivanja, sada je postala pravomoćna.

Tom optužnicom je obuhvaćen i Jozo Čabraja, koji se tereti za davanje lažnog iskaza. Optužno vijeće Županijskog suda u Splitu odbilo je zahtjeve obrana za izdvajanjem nekih iskaza kao nezakonitih te je potvrdilo optužnicu, a na tu odluku obrane nemaju pravo žalbe. Obranama je bila sporna komunikacija koja se vodila preko kriptiranih komunikacija SKY i ANOM, te su tvrdile da je taj ključni dokaz na kojem se optužnica temelji, nezakonit, jer je po stavu obrana bila riječ o masovnom nadzoru koji je provodila druga država. To je po hrvatskom zakonu nezakonito, pa su po stavu obrana, svi dokazi koju su prikupljeni nakon dekriptiranja SKY-a i ANOM-a nezakoniti. Argumentacija je to koju obrane optuženika često koriste zadnjih godina problematizirajući dokaze prikupljene preko ANON-a i SKY-a, no ona im na sudovima ne prolazi jer sudovi te dokaze smatraju zakonitima. Tako ih je zakonitima smatrao i Županijski sud u Splitu, koji je potvrdio optužnicu, te onemogućio žalbu obrani, što sudu omogućuju izmjene ZKP-a. No nema sumnje da će se pitanje (ne)zakonitosti SKY-a i ANNON-a, vjerojatno pojaviti odmah na početku suđenja. Splitski sud odlučio je i da će se Šoljiću, koji je zbog ubojstva Marija Boljata 2020. u Kaštel Kambelovcu pravomoćno osuđen na 19 godina zatvora, sudi u odsutnosti, a na tu odluku on ima pravo žalbe. Revolveraški obračun iz Kaštel Kambelovca u kojem je ubijen Boljat, dok je Čabraja bio ranjen je i predmet optužnice jer se Šoljić i ostali terete da su Čabraji dali novac kako bi promijenio iskaz tijekom suđenja zbog ubojstva Boljata.

USKOK navodi da su se Šoljić i ostali od 15. lipnja 2020. do 13. ožujka 2024. u Splitu, povezali kako bi onemogućili istinito utvrđenje činjenica o nasilnom događaju u kojem je 14. lipnja 2020. u Kaštel Kambelovcu ubijen Marijo Boljat dok je Čabraja, bio teško ranjen. U sudskom postupku koji je slijedio nakon tog ubojstva, Čabraja je bio i žrtva i svjedok pa je iskazivao u nekoliko navrata, no u nekom trenutku je iskaz promijenio, a USKOK tvrdi da je Čabraja tražio i dobio 10.000 eura da "začepi usta". Čabraja je iskaz davao tri puta. Prvo je Tomislava Šoljića teretio, a onda je iskaz promijenio te je u prosincu 2021. i kod javnog bilježnika ovjerio izjavu koja je priložena uz žalbu na nepravomoćnu osuđujuću presudu. U toj izjavi naveo je da je neistina da je pred Županijskim sudom u Splitu teretio Tomislava Šoljića i da je presuda donesena jer ga je on teretio, a on ga na mjestu događaja uopće nije vidio. Ustvrdio je i da su prethodni iskazi koje je dao u istrazi lažni te ih je dao na nagovor ljudi koji su s njim ležali u bolničkoj sobi, dok se on borio za život.

Čabraja je zadnjem iskazu kojeg je dao na sudu tijekom ponovljenog suđenja 2024. tvrdio da o događaju u kojem je bio teško ranjen ne može ništa reći jer se ničega ne sjeća. Kazao je i da se osjeća ni žrtvom ni oštećenikom, a za te promijene Čabrajina iskaza se onda zainteresirao USKOK, koji je istražujući tu priču zaključio da su involvirani u revolveraški obračun 2020. odmah nakon okršaja u Kaštel Kambelovcu počeli pritiskati Čabraju oko njegovog iskaza. Komunicirali su preko kriptiranog SKY-a i ANOM-a, te su posredstvom Josipa Čubelića Čabraji dali prvo 10.000 eura kako ne bi rekao istinu. Osim toga, zanimljivo je da su Barun i Barišić 3. svibnja 2021. kao publika bili u sudnici kada je Čabraja davao iskaz, a tužiteljstvo smatra da je tu bila riječ o suptilnoj prijetnji. Nakon toga Čubelić i Barišić su komunicirali i Barišić mu kaže:

- Napravio si puno za nas.

- Napravio sam to za Tomu - odgovara mu Čubelić.

- Dali smo mu 10.000, a dat ćemo mu još toliko - replicira mu sugovornik.

Šoljić je već godinama u bijegu i nalazi se na Europolovoj listi najtraženijih i najopasnijih bjegunaca. U međuvremenu se opet našao na meti USKOK-a i u akciji Složna braća koja se bavi milijunskim poreznim prevarama. Čabraja služi kaznu od 11 godina zatvora zbog ubojstva Marina Matijaša u Kaštelima u lipnju 2014. Čubelića je USKOK optužio i zbog droge, a 2024. ga je u istražnom zatvoru u Zadru napao drugi pritvorenik. Njegovo ranjavanje u travnju 2023. na splitskim Skalicama je izazvalo pravi tektonski poremećaj na kriminalnoj sceni. Jer za pokušaj njegovog ubojstva kasnije je optužen i Nenad Petrak koji je do tada bio poprilično samozatajan, no kasnije se ispostavio da je jedan od navodnih narko bossova Balkanskog kartela. Tako barem tvrde MUP i Europol, a Petrak je nakon uhićenja u Istanbulu u akciji Kartel 2 izručen Hrvatskoj. Od tada je u istražnom zatvoru u kojem čeka početak suđenja, a USKOK ga tereti da ustrojio i predvodio zločinačko udruženje kojem se na teret stavlja krijumčarenje 2,3 tone kokaina.