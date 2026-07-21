Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LUDA VOŽNJA U HRVATSKOJ

VIDEO Will Smith sjeo u Neveru, Mate Rimac ga vozio do krajnjih granica: 'Ovo je čudo od 2000 konja'

Will Smith i Mate Rimac
Foto: Screenshot/Instagram
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
21.07.2026.
u 20:13
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Rimac je Smithu osobno demonstrirao mogućnosti Nevere, automobila koji razvija gotovo 2000 konjskih snaga i čije ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat traje manje od dvije sekunde

Američki glumac Will Smith posjetio je Hrvatsku i iskusio snagu jednog od najbržih električnih automobila na svijetu – Rimac Nevera, a za upravljačem se našao njezin tvorac Mate Rimac. Vožnja hrvatskim električnim hiperautomobilom ostavila je holivudsku zvijezdu vidno impresioniranom, a snimke njegova oduševljenja brzo su se proširile društvenim mrežama.

Rimac je Smithu osobno demonstrirao mogućnosti Nevere, automobila koji razvija gotovo 2000 konjskih snaga i čije ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat traje manje od dvije sekunde. Već pri prvom korištenju funkcije launch control, koja omogućuje maksimalno ubrzanje iz mjesta, glumac nije skrivao iznenađenje zbog ekstremnih sila koje djeluju na putnike. "Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od 2000 konja", rekao je Smith tijekom vožnje, dok je kamerom bilježio iskustvo koje je opisao kao jedno od najimpresivnijih u životu.

Rimac je svom gostu pokazao i dinamičke mogućnosti vozila, uključujući kontrolirane prolaske i driftanje na pisti. Nevera je pritom demonstrirala kombinaciju električne snage, precizne elektronike i naprednog pogonskog sustava, ostavljajući iza sebe tragove guma i oblake dima. Nakon izlaska iz automobila Smith je poručio da nikada ranije nije doživio nešto slično.

Da podsjetimo, tvrtka Rimac Group, koju je Mate Rimac osnovao 2009. godine, izrasla je iz malog startupa u jednog od najpoznatijih proizvođača električnih hiperautomobila i dobavljača naprednih tehnologija za automobilsku industriju. Rimac je svjetsku pozornost privukao razvojem električnog pogonskog sustava i modela Concept One, a najveći iskorak napravio je s Neverom, vozilom koje je postavilo niz rekorda u kategoriji električnih automobila. Automobil se proizvodi u ograničenoj seriji, a namijenjen je najzahtjevnijim kupcima koji traže ekstremne performanse.

Kompanija danas surađuje s velikim proizvođačima automobila, a posebno je značajno partnerstvo s firmom Bugatti Rimac, zajedničkom kompanijom nastalom nakon ulaska Rimca u vlasničku strukturu slavne francuske marke. Uz razvoj vlastitih vozila, Rimac proizvodi i ključne tehnologije za električna vozila, uključujući baterijske sustave, električne pogonske jedinice i softverska rješenja. S druge strane, Will Smith jedan je od najuspješnijih holivudskih glumaca svoje generacije. Proslavio se ulogama u filmovima poput Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom i Kralj Richard, za koji je osvojio Oscara za najboljeg glumca. Tijekom karijere ostvario je milijunske zarade, a poznat je i po interesu za tehnologiju, automobile i adrenalinska iskustva.

FOTO/VIDEO Obišli smo novu Sarajevsku! Voditelj projekta otkrio nam što je još preostalo do otvaranja
Will Smith i Mate Rimac
1/19
Ključne riječi
Mate Rimac will smith

Komentara 2

Pogledaj Sve
LE
Levanto
20:44 21.07.2026.

Da je srićon Rimac pokrenija proizvodnju narodnijeg auta, a ne ovo čudo.

VA
VanjaPlank
20:32 21.07.2026.

Kad več podsječate mogli ste i podsjetiti da je Smith običan woke nasilnik koji je izbačen sa Oscara

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: SDP i Možemo! izlaze sa zajedničkom listom na izbore za Gradsku skupštinu Grada Zagreba
Video sadržaj
30
NOVA PLENKOVIĆEVA RUKA?

Kolarić napustio SDP, da bi mogao postati 'žetončić' priča se od kada je ostao bez mjesta ravnatelja Štampara

Na reakciju iz prozvanog vrha stranke nije trebalo dugo čekati. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić jučer je Kolariću zaželio sreću i uspjeh u daljnjem životu, zatražio ga da bude politički korektan i da vrati saborski mandat stranci, a zatim ga i dodao kako nije iznenađen ovakvom odlukom budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci

FILE PHOTO: Illustration shows Open AI and Microsoft logos
NOVO PARTERSTVO

Microsoft i Mistral proširuju strateško partnerstvo kako bi organizacijama omogućili veću kontrolu nad umjetnom inteligencijom

Kako Mistral proširuje svoje AI računalne kapacitete u Europi, dvije tvrtke dodatno jačaju svoje strateško partnerstvo, pri čemu se Microsoft obvezuje koristiti dio tih kapaciteta. Time će Mistralovi napredni i učinkoviti modeli biti dostupni kroz Microsoftovu AI platformu, a korisnicima će se ponuditi fleksibilne mogućnosti implementacije – od clouda do potpuno izoliranih okruženja bez povezivanja s vanjskim mrežama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!