VIDEO Will Smith sjeo u Neveru, Mate Rimac ga vozio do krajnjih granica: 'Ovo je čudo od 2000 konja'

Američki glumac Will Smith posjetio je Hrvatsku i iskusio snagu jednog od najbržih električnih automobila na svijetu – Rimac Nevera, a za upravljačem se našao njezin tvorac Mate Rimac. Vožnja hrvatskim električnim hiperautomobilom ostavila je holivudsku zvijezdu vidno impresioniranom, a snimke njegova oduševljenja brzo su se proširile društvenim mrežama.

Rimac je Smithu osobno demonstrirao mogućnosti Nevere, automobila koji razvija gotovo 2000 konjskih snaga i čije ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat traje manje od dvije sekunde. Već pri prvom korištenju funkcije launch control, koja omogućuje maksimalno ubrzanje iz mjesta, glumac nije skrivao iznenađenje zbog ekstremnih sila koje djeluju na putnike. "Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od 2000 konja", rekao je Smith tijekom vožnje, dok je kamerom bilježio iskustvo koje je opisao kao jedno od najimpresivnijih u životu.

Rimac je svom gostu pokazao i dinamičke mogućnosti vozila, uključujući kontrolirane prolaske i driftanje na pisti. Nevera je pritom demonstrirala kombinaciju električne snage, precizne elektronike i naprednog pogonskog sustava, ostavljajući iza sebe tragove guma i oblake dima. Nakon izlaska iz automobila Smith je poručio da nikada ranije nije doživio nešto slično.

Da podsjetimo, tvrtka Rimac Group, koju je Mate Rimac osnovao 2009. godine, izrasla je iz malog startupa u jednog od najpoznatijih proizvođača električnih hiperautomobila i dobavljača naprednih tehnologija za automobilsku industriju. Rimac je svjetsku pozornost privukao razvojem električnog pogonskog sustava i modela Concept One, a najveći iskorak napravio je s Neverom, vozilom koje je postavilo niz rekorda u kategoriji električnih automobila. Automobil se proizvodi u ograničenoj seriji, a namijenjen je najzahtjevnijim kupcima koji traže ekstremne performanse.

Kompanija danas surađuje s velikim proizvođačima automobila, a posebno je značajno partnerstvo s firmom Bugatti Rimac, zajedničkom kompanijom nastalom nakon ulaska Rimca u vlasničku strukturu slavne francuske marke. Uz razvoj vlastitih vozila, Rimac proizvodi i ključne tehnologije za električna vozila, uključujući baterijske sustave, električne pogonske jedinice i softverska rješenja. S druge strane, Will Smith jedan je od najuspješnijih holivudskih glumaca svoje generacije. Proslavio se ulogama u filmovima poput Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom i Kralj Richard, za koji je osvojio Oscara za najboljeg glumca. Tijekom karijere ostvario je milijunske zarade, a poznat je i po interesu za tehnologiju, automobile i adrenalinska iskustva.